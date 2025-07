Toyota punta sull’Europa per il suo futuro elettrico: produzione al via entro 4 anni

Toyota, leader globale del settore automobilistico, ha confermato il suo primato nel 2024 superando la soglia di 10,8 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. La multinazionale giapponese, già presente con numerosi impianti produttivi a livello internazionale, compresa l’Europa, sembra pronta a compiere un passo cruciale per il suo futuro nel continente.

Advertisement

Secondo quanto riportato da Nikkei, Toyota avrebbe definito un nuovo piano strategico. In ballo, la possibilità di iniziare la produzione di auto 100% elettriche direttamente in Europa entro il 2028. Una scelta che porta ancora più presenza e investimento nel futuro elettrico della Casa giapponese.

Advertisement

L’impianto designato per questo importante cambiamento si trova a Kolín, in Repubblica Ceca, dove attualmente vengono assemblati i modelli Toyota Aygo X e Toyota Yaris. Il primo veicolo a emissioni zero che uscirà dalle linee di produzione dovrebbe essere un SUV elettrico, anche se il modello preciso non è ancora stato confermato.

Questa iniziativa riflette l’adattamento di Toyota al nuovo contesto normativo europeo, che prevede lo stop alla vendita di nuove auto con motore endotermico a partire dal 2035. Costruire direttamente in Europa non solo garantirà vantaggi logistici e una riduzione delle emissioni legate al trasporto, ma migliorerà anche l’efficienza produttiva e la competitività in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Il SUV elettrico giapponese che sarebbe in arrivo dovrebbe fare parte della prossima generazione di modelli BEV pensati appositamente per il pubblico europeo. Resta da capire se sarà un’anteprima assoluta o un veicolo già annunciato. In ogni caso, ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi mesi.

Advertisement

Toyota, che mira a raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2035, continua a ricalibrare le proprie strategie industriali per adattarsi alle sfide del mercato e alle richieste ambientali. Il futuro della mobilità passa anche da scelte come questa, mosse sullo scacchiere geopolitico mirate a produrre localmente per vendere sostenibile.