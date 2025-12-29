Lancia protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica a Melfi

La Fiamma Olimpica continua il suo viaggio negli stabilimenti di Stellantis in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dopo il passaggio a Pomigliano lo scorso 27 dicembre ieri è approdata nello stabilimento di Melfi dove ad accoglierla c’erano il CEO di Lancia Roberta Zerbi, insieme a Luigi Barbieri, Direttore dello stabilimento, e Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis.

Il percorso della Fiamma Olimpica continua e ieri ha fatto tappa nello stabilimento di Melfi dove sarà prodotta la nuova Lancia Gamma

Ricordiamo che questo stabilimento è dove verrà prodotta la nuova Lancia Gamma, futura top di gamma del brand premium di Stellantis. Si tratterà di un SUV lungo circa 4,7 metri che sarà prodotto su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento. Il debutto dovrebbe avvenire nella seconda metà del prossimo anno.

Lancia, Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, conferma il suo legame con i valori dello sport e della tradizione olimpica, supportando atleti, staff e organizzazione lungo l’intero percorso dell’evento grazie a una flotta di vetture dedicate.

Advertisement

La celebrazione si è svolta nello stabilimento di Melfi, alla presenza del CEO di Lancia, Roberta Zerbi, e di Luigi Barbieri, responsabile dello stabilimento, affiancato da Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis. La cerimonia ha avuto un momento speciale con la partecipazione di Stefania Belmondo, ex fondista italiana e vera leggenda dello sport. Con un palmarès straordinario che comprende 10 medaglie olimpiche, 13 titoli mondiali e 23 vittorie in Coppa del Mondo, Belmondo è l’atleta italiana più vincente a livello internazionale e la seconda donna più medagliata nella storia olimpica del nostro Paese.

Durante l’evento, la campionessa ha inaugurato e chiuso la cerimonia, condividendo con i dipendenti dello stabilimento l’emozione di rappresentare i principi dello spirito olimpico. La sua presenza ha sottolineato il legame tra eccellenza sportiva e innovazione, valori che Lancia porta avanti nel supporto a iniziative di rilievo internazionale, dimostrando come il marchio continui a essere protagonista non solo nel mondo automotive, ma anche nella promozione di eventi che celebrano lo sport, la tradizione e la passione italiana.

Advertisement

Per Lancia ieri dunque è stato un momento molto importante con alcuni dipendenti dello stabilimento che hanno avuto l’onore di trasportare la fiamma all’interno della struttura dove tra le altre vengono prodotte anche la nuova Jeep Compass e la DS N. 8. Il nuovo CEO di Lancia Roberta Zerbi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sottolineando come accogliere la Fiamma Olimpica nella fabbrica significhi unire due mondi diversi che condividono però gli stessi valori.

Il CEo Roberta Zerbi ha inoltre evidenziato come il sito produttivo Stellantis di Melfi sia fondamentale per la sua casa automobilistica che qui tornerà a produrre un’auto in Italia dopo molti anni di assenza. Ricordiamo infine che Lancia al pari di Alfa Romeo, Fiat e Maserati metteranno a disposizione oltre 3 mila veicoli per supportare atleti, volontari, staff e federazioni per tutta la durata dei prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 in qualità di Automotive Partner. Insomma una giornata di festa ieri per Melfi che si appresta a vivere un 2026 molto interessante con la produzione che dopo un 2025 abbastanza fiacco dovrebbe invece registrare un forte aumento delle attività all’interno della fabbrica che è destinata ad avere un ruolo di primo piano nei futuri piani del gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa.