Leapmotor sempre più importante per Stellantis: nel 2026 vuole vendere un milione di auto

Leapmotor ha progetti ambiziosi per il futuro. Già nel 2026 la casa automobilistica cinese che è entrata a far parte di Stellantis ha intenzione di aumentare e non di poco il numero delle sue immatricolazioni a livello globale. Si parla di almeno 1 milione di auto vendute il prossimo anno nel mondo. Questo almeno è quanto è stato prospettato dal numero uno del gruppo, Zhu Jiangming, fondatore, presidente e amministratore delegato della casa cinese.

Zhu Jiangming non si è limitato a parlare del 2026 ma ha delineato quello che è il suo programma di espansione nel futuro prossimo anunciando l’intenzione di arrivare a vendere 4 milioni di veicoli Leapmotor all’anno entro l’anno 2035. Dopo un inizio quasi simbolico nel 2019, con poco più di mille consegne, Leapmotor ha registrato una crescita straordinaria negli ultimi anni. Nel 2024 l’azienda ha superato le 293 mila unità consegnate, segnando un passo significativo nel suo sviluppo sul mercato. Il 2025 si sta rivelando ancora più positivo: nei primi undici mesi dell’anno sono stati già consegnati oltre 536 mila veicoli, permettendo all’azienda di superare con largo anticipo gli obiettivi iniziali.

Grazie a questi risultati, le previsioni per l’intero anno sono state aggiornate al rialzo: dall’obiettivo iniziale di 500 mila unità, si stima ora una produzione compresa tra 580 mila e 650 mila veicoli. Secondo fonti interne riportate dalla stampa cinese, le vendite dovrebbero stabilizzarsi intorno alle 600 mila unità, consolidando Leapmotor come uno dei protagonisti emergenti nel settore dei veicoli elettrici. Questo trend conferma la rapida espansione del marchio e la crescente fiducia dei consumatori nelle sue soluzioni.

Tra l’altro i miglioramenti netti di Leapmotor non riguardano solo le vendite ma anche gli utili. Infatti la casa automobilistica cinese nel 2025 si avvia a chiudere l’anno per la prima volta in utile. Anche questa è una notizia molto importante. Ovviamente per il brand rimane centrale l’alleanza con Stellantis che nel 2023 ha investito 1,5 miliardi di euro e ha messo a disposizione le sue fabbriche e la sua rete di vendita per velocizzare ulteriormente l’espansione del marchio al di fuori della Cina.

Il rapporto tra Leapmotor e Stellantis influenzerà anche la produzione europea. A partire dal 2026, quattro modelli elettrici del marchio cinese saranno prodotti nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna. Non è escluso che alcuni veicoli possano essere commercializzati sotto marchi europei del gruppo, come Fiat o Opel, con l’obiettivo di ampliare rapidamente l’offerta di auto elettriche a prezzi più contenuti.

Questa strategia permetterebbe a Leapmotor di entrare più facilmente nel mercato europeo, beneficiando della rete distributiva e dell’esperienza industriale di Stellantis, mentre il gruppo italo-francese potrebbe arricchire la propria gamma elettrica con modelli competitivi, rispondendo alla crescente domanda di veicoli a zero emissioni a costi accessibili. In particolare, come vi abbiamo scritto in un nostro recente articolo, si fa il nome di Opel come primo marchio di Stellantis candidato a realizzare auto con la piattaforma e le tecnologie di Leapmotor. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questo marchio nel corso del prossimo anno che ormai sta per iniziare.