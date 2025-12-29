Nuova Lancia B-SUV: sarà il modello che salverà il brand? Alfa Romeo Junior potrebbe essere la base

Come sappiamo il futuro di Lancia al momento rimane assai incerto. Si dice che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa potrebbe presto fare delle scelte dolorose lasciando morire alcuni brand. Tra i maggiori indiziati ci sarebbe proprio la casa piemontese a causa dello scarso numero di immatricolazioni e della presenza di una gamma che al momento conta una sola vettura la nuova Ypsilon ma che dal prossimo anno accoglierà anche la nuova Gamma prodotta a Melfi. Il possibile arrivo di una nuova Lancia Delta che sembrava certo fino a 5 o 6 mesi fa adesso pare diventato assai incerto. Al suo posto potrebbe però arrivare un modello inedito: una nuova Lancia B-SUV.

Pare sempre più probabile che Lancia tenti il tutto per tutto con una nuova Lancia B-SUV

Al momento notizie certe di un arrivo di una nuova Lancia B-SUV non ve ne sono. Si tratta solo di voci ma che qualcosa stia bollendo in pentola all’interno del brand appare evidente. Anche le recenti parole del CEO Roberta Zerbi che ha parlato della volontà di rendere il brand più accessibile e conosciuto dai giovani fa presagire l’arrivo di un nuovo modello compatto che potrebbe dunque rappresentare la novità rispetto al precedente piano di Luca Napolitano.

Se così fosse pare assai probabile che questo futuro modello di Lancia possa avere come sua base Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto del biscione sta ottenendo un buonissimo successo sul mercato con oltre 60 mila ordini a livello globale. Replicare un qualcosa di simile con Lancia sarebbe perfetto per il rilancio del brand che deve per forza di cose in breve tempo aumentare il numero di immatricolazioni per conquistare preziose quote di mercato che potrebbero salvare il marchio da morte probabile.

Advertisement

Proprio sulla base di queste voci e di queste considerazioni, nelle scorse ore gli utenti dei forum Autopareri, GmG e Thedriver hanno immaginato una versione ipotetica di una nuova Lancia B-SUV concepita come gemella di Alfa Romeo Junior. Il risultato è rappresentato in due render disponibili nel nostro articolo, che mostrano un SUV compatto ispirato chiaramente al modello del Biscione, con alcune modifiche concentrate soprattutto sull’area dei fari e sui paraurti, conferendo un look più moderno e distintivo.

Questa ipotetica Lancia Ypsilon, soprannominata “Cross” da GmG, potrebbe rappresentare una strategia vincente per attirare nuovamente l’interesse degli automobilisti verso il celebre marchio torinese. Sebbene sia impossibile prevedere con certezza l’impatto reale sul mercato, la crescente popolarità dei B-SUV in Italia e in Europa lascia spazio a un’ipotesi ottimistica. Ogni anno le immatricolazioni di queste vetture registrano incrementi costanti, segnale di un segmento in forte espansione e molto apprezzato dai consumatori.

Advertisement

In questo contesto, un modello come una nuova Lancia B-SUV che potrebbe chiamarsi anche nuova Lancia Ypsilon Cross potrebbe rivelarsi un prodotto strategico per Lancia, capace di combinare il fascino storico del brand con le esigenze contemporanee del mercato SUV compatto. Il concept degli utenti mostra come piccole modifiche di design possano reinterpretare un’icona in chiave moderna, stimolando interesse e curiosità tra gli appassionati e, forse, aprendo la strada a future proposte ufficiali.

Al momento però l’unica certezza per Lancia rimane il debutto della nuova top di gamma Lancia Gamma nel corso della seconda metà del 2026. Quella di un SUV compatto rimane solo una suggestione anche se in molti si augurano che con il nuovo piano industriale di Stellantis ci sia spazio effettivamente per un modello di questo tipo l’unico che probabilmente sarebbe davvero in grado di risollevare le sorti del marchio ora come ora.