Le prossime hypercar Bugatti segnano la svolta: serve una nuova fabbrica per l’era elettrificata

Con l’arrivo della rivoluzionaria Bugatti Tourbillon, la leggendaria Casa automobilistica francese si prepara a un cambiamento epocale che va ben oltre l’abbandono del celebre motore W16. L’elettrificazione e l’innovazione impongono infatti una trasformazione anche logistica e strutturale.

Bugatti, infatti, costruirà una nuova sede produttiva proprio nel cuore di Molsheim, in Alsazia, dove il marchio affonda le sue radici storiche. La sede attuale, situata nel suggestivo Château Saint Jean, acquistato da Ettore Bugatti nel 1928, non è più adeguata alle esigenze moderne. Il castello ottocentesco, costruito nel 1857, ha rappresentato a lungo il simbolo visivo del marchio nelle campagne pubblicitarie, ma presto lascerà spazio a un nuovo atelier all’avanguardia, che sorgerà sullo stesso terreno.

Il sito produttivo si estende su oltre 20 ettari, e il nuovo edificio Bugatti sarà concepito in armonia con il paesaggio naturale. Caratterizzato da un design minimalista e orizzontale, si eleverà gradualmente dal terreno, integrandosi con l’ambiente circostante. Una parte significativa del tetto, circa il 30%, sarà ricoperta da vegetazione spontanea, contribuendo all’efficienza termica e all’impatto visivo “green”.

Con dimensioni contenute (130 metri di lunghezza per 25 di larghezza), il nuovo atelier sarà decisamente più compatto rispetto a impianti industriali di grandi dimensioni, ma rappresenterà un’eccellenza in termini di artigianalità, tecnologia e lusso. La struttura sarà dotata di ampie pareti in vetro per migliorare la qualità degli spazi di lavoro e offrire un ambiente esclusivo per i clienti più facoltosi, che potranno assistere in prima persona al processo di personalizzazione delle proprie hypercar.

L’attuale edificio “Macaron”, così chiamato per la sua forma ovale che richiama il logo Bugatti, verrà riconvertito in uno showroom esperienziale. Qui i clienti potranno immergersi nel mondo del brand, toccando con mano materiali pregiati, configurando ogni dettaglio e comprendendo perché una Bugatti valga ogni milione speso.

Bugatti non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’inizio dei lavori, ma con la nuova Tourbillon in arrivo nel 2026, tutto fa pensare che la costruzione partirà presto.