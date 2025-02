Renault, l’offensiva elettrificata del 2025 tra restyling e icone ringiovanite

Il Gruppo Renault sta spingendo forte sulla transizione verso la mobilità sostenibile, e i risultati finanziari del 2024 diventano il trampolino di lancio per svelare una strategia ambiziosa. Entro la fine del 2025, il marchio francese introdurrà ben sette nuovi modelli e due aggiornamenti di gamma, tra conferme attese e sorprese ancora top secret.

La rivoluzione è già in moto, e Renault non intende rallentare. Il 2025 segnerà il ritorno della leggendaria R4, rivisitata in chiave moderna come Renault 4 E-Tech Electric. Un’icona senza tempo che si reinventa con un cuore completamente elettrico, pur mantenendo il fascino che ha conquistato generazioni di automobilisti. Le caratteristiche tecniche sono già note, ma il prezzo rimane un’incognita. Il suo lancio sarà un momento chiave per Renault, che punta su questo modello per consolidare il suo ruolo da protagonista nel mercato EV.

Parallelamente, la gamma Mobilize Duo farà il suo debutto nel segmento dei quadricicli elettrici. Pensata per gli spostamenti urbani, avrà anche una versione dedicata ai professionisti, la Mobilize Bento, progettata per chi vive la strada come ambiente di lavoro.

Il marchio Alpine porterà in scena la A390, una sportiva avvolta nel mistero, che varcherà i confini europei per imporsi su scala globale. C’è anche un’altra novità ancora senza nome è in cantiere: un modello full electric firmato Renault, destinato ai mercati internazionali. Il silenzio attorno a questo progetto non fa che alimentare l’attesa.

Sul fronte ibrido, l’attesissima Dacia Bigster si prepara a conquistare il segmento SUV, puntando a un pubblico sempre più ampio. Anche Renault ha in serbo una mossa strategica con un SUV di segmento C e una berlina di segmento B, che potrebbe segnare il ritorno di un nome storico. Le speculazioni sono già partite, e tutti scommettono sulla rinascita della Clio, con un look ridisegnato.

Infine, due restyling sono previsti per completare la trasformazione della gamma. Uno di questi potrebbe riguardare la Renault Austral, già avvistata in versione camuffata nei test su strada. Il futuro, però, guarda già al 2026, quando nascerà la Twingo E-Tech Electric, un progetto che procede a ritmo serrato. Questo modello sarà costruito con un approccio rivoluzionario, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo e adottando batterie LFP (litio-ferro-fosfato), più leggere ed efficienti. Sarà un’auto con il 30% in meno di componenti rispetto alla Renault 5, pensata per rendere l’elettrico più accessibile.