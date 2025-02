Dacia Duster Redust Sport: il SUV si fa più grintoso

I veicoli Dacia sono molto apprezzati in Italia, grazie principalmente al loro ottimo rapporto qualità/prezzo. In particolare, la Duster ha registrato vendite record in Italia a gennaio 2025 con 4.363 modelli consegnati. Ora si prepara a una trasformazione radicale grazie al progetto Redust di Carpoint GmbH, che la trasformerà in un’autentica regina dell’offroad. Il restyling introduce una nuova griglia frontale dalle finiture moderne che, insieme al logo rinnovato e al paraurti ridisegnato con fendinebbia riposizionati, conferisce al veicolo un aspetto più dinamico. L’aggressività del design è ulteriormente enfatizzata dai passaruota allargati e dall’aggiunta di una presa d’aria sul cofano.

Dacia Duster Redust Sport: svelato il progetto che la rende più aggressiva

Carpoint ha sviluppato due versioni della Redust per soddisfare diverse esigenze: una variante urbana caratterizzata da un design elegante e raffinato, e una versione offroad progettata per gli amanti dell’avventura e dei terreni più impegnativi. Nonostante le modifiche estetiche, la Redust mantiene i valori caratteristici del marchio Dacia, bilanciando comfort e funzionalità.

Dal punto di vista meccanico, la vettura conserva il collaudato motore 1.3 TCe Mild Hybrid da 130 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce e trazione integrale. Disponibile anche il powertrain Full Hybrid da 140 CV. Il prezzo di 42.490 euro, benché elevato per una Dacia, risulta giustificato considerando le sostanziali modifiche apportate. Per la versione Full Hybrid, il prezzo sale a 52.990 euro.

Nel frattempo la casa automobilistica sotto l’egida di Renault lavora alla versione ibrida della Sandero e ad una nuova elettrica da affiancare alla Spring. Quest’ultima, infatti, a breve dovrà fare i conti con veicoli “green” della concorrenza, proposti sul mercato a prezzi sempre più accessibili.