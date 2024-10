Renault, duello francese con la Ami: ecco il quadriciclo elettrico Mobilize

Mobilize, brand interno a Renault, punta sull’innovazione e rilancia il quadriciclo leggero Duo. Il piccolo mezzo elettrico è un esempio della capacità di Renault di dedicarsi alla mobilità intelligente con soluzioni all’avanguardia. Il Mobilize Duo raccoglie l’eredità della Twizy, uno dei primi quadricicli elettrici introdotti da un grande marchio automobilistico.

La Twizy si era distinta per essere arrivata sul mercato come un ambizioso incrocio tra uno scooter e un quadriciclo. Il suo successo è calato quando competitor come la Citroën Ami hanno offerto soluzioni più pratiche. Il Mobilize Duo, insieme alla sua versione Bento, rappresenta un’evoluzione e un miglioramento della formula della Twizy sotto vari aspetti.

Il Duo è disponibile sia come quadriciclo L6, con una potenza massima di 8 cavalli, sia come L7, con 21 cavalli. Il motore a 48V è alimentato da una batteria al nickel-manganese-cobalto (NMC) da 10,3 kWh. L’autonomia WLTP è di oltre 160 km per il Duo e 149 km per il Bento. La versione L6 può raggiungere i 45 km/h, mentre la L7 arriva fino a 80 km/h.

Le dimensioni sono, ovviamente, compatte: 2,43 metri di lunghezza per il Duo e 2,54 metri per il Bento, entrambe larghe 1,3 metri. Il Mobilize Duo introduce alcune novità come le portiere elytra di serie in stile “Lambo” ed airbag per il guidatore. Tra gli optional figurano i sedili riscaldati e la connettività Bluetooth.

Un altro vantaggio inaspettato del Duo rispetto ai concorrenti è la presenza del climatizzatore, che lo rende molto più comodo da usare nei mesi estivi. Innovativa è anche la gestione del veicolo: non ci sarà una chiave fisica, ma l’accesso e il controllo del Duo avverranno tramite un’app dedicata, disponibile sia per iOS che Android. Tale applicazione permetterà anche di condividerlo facilmente con altri utenti.

Andando ad osservare l’abitacolo del Mobilize, è da notare il cruscotto digitale che integra un BoomBox per ascoltare la musica direttamente dal cellulare. Il 40% dei materiali utilizzati è riciclato, e il 95% del veicolo sarà riciclabile a fine vita. La versione Bento offre un capiente vano di carico da 649 litri, al posto del sedile posteriore, pensato per i piccoli trasporti urbani, ed è disponibile solo nella versione L7.

Andando al prezzo, la versione L6 del Duo sarà venduta in Francia a 9.900€, mentre la L7 costerà 11.600€. La Bento sarà disponibile a partire da 10.900€. Il quadriciclo Mobilize sarà ordinabile in Francia dal 14 ottobre.