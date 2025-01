Dacia, in arrivo una nuova elettrica low-cost da affiancare alla Spring

La Dacia Spring è la prima, e finora unica, auto elettrica del marchio low cost del Gruppo Renault. Una Spring che, almeno fino ad ora, ha avuto strada libera sul mercato europeo, poiché mancano alternative così economiche. Le cose presto potrebbero cambiare. Probabilmente anche per questo motivo il marchio sta lavorando al lancio di una nuova auto elettrica da affiancare alla Spring.

Dacia si prepara al lancio della sua seconda auto elettrica

La concorrenza sta infatti diventando sempre più forte. Nonostante ciò, in Italia nel 2024 ha venduto 3.542 unità. Numeri non entusiasmanti, ma sicuramente soddisfacenti per il marchio. A titolo di confronto, lo scorso anno in Spagna ha venduto soltanto 729 unità. Uno dei problemi principali di questi numeri è dovuto allo stop della produzione in Cina, che ha avuto effetti anche sulle vendite in Europa, in particolare in Francia, dove ha perso l’accesso agli incentivi statali. In Francia il suo prezzo, per la versione più economica Essential, è di 16.990 euro. Questa ha un motore da 45 CV e una batteria da 26,8 kWh che garantisce 225 km di autonomia WLTP.

A confermare l’arrivo di una nuova elettrica è Denis le Vot, CEO del marchio low cost del gruppo Renault, che durante la presentazione dei risultati del 2024 ha indicato che alla fine del 2027 arriverà sul mercato una versione elettrica della Sandero. Non sono stati forniti dettagli sul motore né sulla batteria che equipaggerà la futura Sandero elettrica. Possiamo però immaginare che sarà molto simile alla versione base della R5, con una carrozzeria di 4 metri di lunghezza, rispetto ai 3,7 metri della Spring, una batteria da 40 kWh con 300 km di autonomia e un motore da 95 CV, ma che non offre ricarica rapida, almeno non nella versione entry level.

Dovremo attendere per conoscere i dettagli ufficiali di questo modello, poiché manca ancora diverso tempo. Ed è proprio il tempo che potrebbe essere un altro punto a sfavore della Sandero elettrica, a causa dell’arrivo imminente di modelli elettrici low-cost della concorrenza come Citroen e-C3, Leapmotor T03, Hyundai Inster e la BYD Seagull. Modelli con due o tre anni di vantaggio rispetto alla Dacia, che dovrà recuperare. A favore della casa automobilistica romena gioca sicuramente la sua ampia presenza in Europa grazie ai suoi prezzi accessibili.