Le auto più vendute nel 2024 non sono dei SUV: in Europa amiamo le compatte

Quella annunciata e ipotizzata dipartita delle automobili cittadine “più tradizionali” è stata decisamente una previsione esagerata. Anche se SUV e pick-up dominino i mercati nordamericani e di altre aree, in Europa il fascino delle compatte utilitarie e delle hatchback è ancora ben saldo.

Nel 2024, i tre modelli più venduti nel Vecchio Continente sono stati tutti auto compatte. Abbiamo, infatti, Dacia Sandero, Renault Clio e Volkswagen Golf. Secondo i dati forniti dalla società di analisi automobilistica tedesca Dataforce, la Dacia Sandero ha conquistato il primo posto con 270.111 unità vendute in Europa, EFTA e Regno Unito, registrando una crescita del 14,3% rispetto all’anno precedente. Seguono la Renault Clio, con 216.569 vendite (+6,5%), e la Volkswagen Golf, con 216.549 unità (+17,5%).

Curiosamente, tra la Clio e la Golf c’è una differenza di appena 20 unità, un margine talmente ridotto che potrebbe variare con il consolidamento definitivo dei dati di dicembre, che coprono circa il 98% delle vendite. Questo podio fatto di sole compatte significa qualcosa? Certamente è un’indicazione dei gusti dei consumatori europei, ma anche del “portafoglio medio” che ognuno di loro possiede.

Il successo della Sandero, al vertice delle compatte, non sorprende. Dacia ha saputo proporre un’auto senza fronzoli, dal prezzo accessibile, ma con dotazioni dignitose e uno stile sobrio. I motori tre cilindri da 1,0 litri, sia aspirati che turbo, pur non brillando in prestazioni, sono sufficienti per chi cerca un mezzo economico e pratico. In molti mercati, è disponibile anche una versione a GPL, che offre un ulteriore risparmio nei costi di gestione. In Romania, ad esempio, il GPL costa circa la metà della benzina tradizionale, rendendo la Sandero ancora più competitiva. Dacia ha scelto di mantenere i costi contenuti rinunciando, per ora, all’elettrificazione.

Come dichiarato dal CEO Denis Le Vot, nel 2027 arriverà una versione completamente elettrica della Sandero di prossima generazione. Questo cambiamento segna una nuova era per il marchio rumeno. Grazie al successo di modelli come la Sandero, Dacia ha conquistato una quota di mercato del 4,5% nel 2024 nell’area UE+EFTA+UK, superando marchi come Hyundai, Kia e Ford. Un risultato che conferma l’ascesa del brand nel panorama automobilistico europeo.