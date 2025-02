Dacia, emergono i primi dettagli sulla nuova elettrica da meno di 18.000 euro

Dacia amplierà la sua gamma di city car elettriche con un nuovo modello che sarà basato sulla futura Renault Twingo elettrica. L’annuncio arriva direttamente da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, durante la presentazione dei risultati relativi al 2024. Questa nuova vettura, che affiancherà la Dacia Spring, sarà prodotta in Europa anziché in Cina come la Spring, evitando così i dazi, con un prezzo previsto inferiore ai 18.000 euro.

Dacia mostra il primo teaser della nuova city car elettrica

Sebbene i dettagli del progetto non siano ancora stati rivelati, l’azienda ha diffuso un primo teaser che mostra la silhouette della vettura sotto un telo. Il piano di sviluppo è particolarmente ambizioso: de Meo ha annunciato che il nuovo modello sarà pronto in soli 16 mesi, un tempo notevolmente breve rispetto agli standard del settore automobilistico. “Sfido tutti i nostri concorrenti a sviluppare un’auto così velocemente, persino i costruttori cinesi che stanno arrivando in Europa”, ha dichiarato.

Secondo le previsioni, il lancio dovrebbe avvenire dunque tra la metà e la fine del 2026, precedendo di circa un anno il debutto della terza generazione della Sandero, che per la prima volta includerà anche una versione elettrica. La nuova city car elettrica di Dacia arriverà sul mercato dopo il lancio della Renault Twingo elettrica, dalla quale erediterà la sua piattaforma.

Questo rapido sviluppo è il risultato dell’iniziativa Leap 100, un programma aziendale volto a ottimizzare i tempi di sviluppo dei nuovi modelli. Come sottolineato da Luca de Meo, questo approccio permetterà al gruppo di raggiungere velocità di sviluppo paragonabili a quelle dei costruttori cinesi.