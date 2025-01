Renault, risultati eccezionali in Italia: il gruppo non cresceva così da 35 anni

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per il Gruppo Renault in Italia, con risultati mai visti in oltre tre decenni. Con una crescita del 10% rispetto al 2023, l’azienda francese ha totalizzato 203.870 immatricolazioni tra auto e veicoli commerciali, consolidando una quota di mercato pari all’11,6%.

Analizzando i marchi che stanno all’interno del Gruppo, Renault ha continuato a raccogliere i frutti della strategia di rilancio Renaulution, avviata nel 2021. Le vendite a clienti privati sono aumentate del 6%, con 61.275 unità immatricolate. Renault si posiziona al quarto posto nella classifica dei marchi più venduti, trainata dal successo di modelli iconici come Captur e Clio, oltre ai nuovi arrivi Symbioz, Espace, Rafale e Scenic E-Tech, che stanno guadagnando terreno nei segmenti C e D.

Le auto elettrificate rappresentano un’importante fetta delle vendite Renault, con 26.497 unità registrate, pari al 30% delle immatricolazioni. Anche il comparto dei veicoli commerciali chiude in positivo con un +3%, raggiungendo una quota di mercato dell’8,7% e confermandosi tra i leader del settore.

Dacia, altro importantissimo brand interno a Renault, ha ottenuto risultati senza precedenti, mantenendo il quarto posto tra le auto più vendute in Italia. Con 91.697 immatricolazioni a clienti privati, il brand ha segnato una crescita del 13,6% in un mercato che ha visto un incremento del 3,7%. Questo successo porta Dacia a conquistare una quota record del 10,1% nel mercato al dettaglio.

Sandero si conferma l’auto straniera più venduta nel Paese, rappresentando il 62% delle vendite Dacia, mentre la nuova Duster, lanciata a giugno, ha già ottenuto 13.123 immatricolazioni ed è tra le finaliste del premio “Car of the Year 2025”. Dacia continua inoltre a dominare il segmento GPL con oltre 68.752 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 47,24%.

Non va dimenticato anche un marchio come Alpine che prosegue il suo percorso di successo, registrando un incremento del 25% nelle vendite della A110, consolidando la sua presenza nel segmento premium per il terzo anno consecutivo. Nel 2024, il brand ha inoltre ampliato la sua rete a otto Alpine Store in Italia e introdotto la A290, la sua prima hot hatch elettrica. Il 2025 vedrà ulteriori espansioni regionali e l’arrivo della versione stradale della A390, mentre già a gennaio partirà la commercializzazione della A290.