Quando esce la prossima Toyota MR2? Gli indizi sulla nuova sportiva

La Toyota MR2 è una di quelle auto sportive a motore centrale che si ama ricordare, anche se solo per la sua reputazione, meritata o meno, di essere difficile da domare. Le prime versioni di seconda generazione erano notoriamente soggette a sovrasterzo repentino a causa dei bracci di appoggio più corti, un fenomeno che portava il posteriore ad “allentarsi” improvvisamente, regalando ai guidatori veri e propri momenti tra emozione e terrore.

Ebbene, sembra che Toyota sia ben consapevole di questa fama. La rinascita della MR2 potrebbe non solo diventare una realtà, con tanto di trademark registrato di recente in Giappone, ma avverrà con una modifica fondamentale per la stabilità, ovvero l’adozione della trazione integrale.

A svelare il motivo di questa scelta è stato Tomoya Takahashi, presidente di Gazoo Racing, la divisione sportiva di Toyota, parlando con la rivista Toyota Times. Il banco di prova è la recentissima GR Yaris M Concept, che è stata dotata di un nuovissimo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri montato in posizione centrale.

Takahashi ha spiegato che la tendenza al testacoda della vecchia MR2, nonostante la sua incredibile distribuzione dei pesi, era causata proprio dalla configurazione a motore centrale. La potenza che in curva poteva far slittare il veicolo si trasformerebbe, invece, grazie alla trazione integrale, in una forza che lo spinge in avanti. E dunque, maggiore stabilità e velocità in curva. Gazoo Racing, d’altronde, vuole che la prima cosa che i futuri clienti della MR2 notino sia la precisione di guida dell’auto.

Il nuovo motore G20E, che sarà più corto di circa il 10% rispetto al 2.4 litri di alcuni veicoli Toyota e più potente, è già promosso come un propulsore versatile, “adatto a un’ampia gamma di veicoli”. Nonostante la GR Yaris M Concept sia stata definita da Toyoda capace di una “guida divertente”, ma che ci sia “ancora del lavoro da fare”, lo sviluppo avverrà in pista e pubblicamente.

Nonostante il nome registrato faccia sognare, Toyota frena gli entusiasmi. Al momento non è stata fissata alcuna data di uscita per la nuova GR MR2 a causa dei “numerosi problemi che permangono”.