Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuove ipotesi sulla futura erede

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta si parla spesso e volentieri quando si pensa al futuro della casa automobilistica milanese. Recenti indiscrezioni dicono che una sua erede potrebbe essere una della sorprese in serbo per il futuro del marchio ad opera del CEO Santo Ficili sotto la super visione del nuovo capo di Stellantis Antonio Filosa. Ovviamnte si tratta di semplici voci e come tali vanno considerate. Forse però già nel corso del prossimo anno verrà fatta luce sul futuro di Alfa Romeo e chissaà che qualche sorpresa di questo tipo non diventi finalmente una realtà. In attesa di avere le idee più chiare vi proponiamo un recente render del creatore digitale Angelo Berardino che su LinkedIn nelle scorse ore ha ipotizzato la sua personalissima visione di come potrebbe essere l’erede del mitico modello di Alfa Romeo che come sappiamo è uscito di scena nel 2020.

Affascinante ipotesi di design per una nuova Alfa Romeo Giulietta che speriamo possa davvero tornare

Nonostante il marchio del Biscione oggi concentri le proprie energie su SUV e crossover globali, l’idea di una berlina compatta, premium e sportiva continua a rappresentare un’opportunità strategica. Una nuova Alfa Romeo Giulietta — reale, non solo immaginata — potrebbe arrivare non prima del 2028-2030, qualora il brand decidesse davvero di colmare il vuoto lasciato nel mercato delle compatte. La passione, intanto, resta intatta: la community attende segnali, mentre progetti come il render di Berardino alimentano il dibattito su design, proporzioni e futuro della gamma.

L’immagine proposta dall’autore spinge oltre il semplice omaggio, ipotizzando una versione GTA-M, sigla storica che significa Gran Turismo Alleggerita e maggiorata: un richiamo diretto alle Alfa più estreme e iconiche. Linee aggressive, assetto ribassato, carreggiate allargate e dettagli racing immaginano una nuova Alfa Romeo Giulietta in serie limitata, pensata per celebrare l’unione tra tradizione e performance. Collocata in una cornice urbana milanese, la vettura digitale esprime eleganza, sportività e un carattere fieramente italiano.

Insomma sicuramente un’idea molto interessante e suggestiva che speriamo possa trovare spazio anche nel mondo reale con il nuovo piano di rilancio del biscione che finalmente ci dirà anche quando debutteranno esattamente le eredi di Tonale, Giulia e Stelvio.