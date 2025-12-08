Citroën Racing Formula E festeggia subito il podio al suo debutto con Nick Cassidy

La gara di apertura del Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E a San Paolo ha segnato un momento storico per Citroën, con il debutto del neo-svelato Citroën Racing Formula E Team nelle competizioni monoposto. La gara ha messo in luce sia la resilienza che il potenziale competitivo del team, con un notevole podio conquistato dal neozelandese Nick Cassidy, che è risalito dal 15° posto in griglia di partenza a un impressionante 3° posto.

Advertisement

Il team Citroën Racing Formula E ha ottenuto un risultato straordinario al debutto nel campionato di Formula E

Fedele al suo stile, Nick Cassidy ha dimostrato un ritmo eccezionale, un’ottima gestione della gara e un controllo dell’energia per tutti i 31 giri. Con sorpassi decisivi e una strategia rigorosa, ha recuperato costantemente nel gruppo. Il suo attacco finale ha assicurato un meritato podio, segnando il primo piazzamento tra i primi tre per Citroën Racing al suo debutto in Formula E.

Sfortunatamente, il suo compagno di squadra Jean-Éric Vergne non è riuscito a terminare la gara a causa di un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro. Il team sta attualmente conducendo un’indagine completa per determinarne la causa. Nonostante la battuta d’arresto, le prestazioni del due volte campione di Formula E nelle prove libere e nelle qualifiche hanno rivelato un ritmo promettente per il resto della stagione.

Advertisement

Questo risultato rappresenta una pietra miliare storica per Citroën, che entra nel mondo delle corse monoposto e rafforza l’impegno del marchio verso l’elettrificazione, l’innovazione e l’ingegneria ad alte prestazioni. La squadra è ora concentrata sul secondo turno a Città del Messico il 10 gennaio 2026, con l’obiettivo di costruire su questa solida base nel corso della stagione.

Cyril Blais, Direttore del Team Citroën Racing Formula E, ha commentato: “Iniziare un nuovo capitolo per Citroën Racing con un podio è un risultato straordinario per il team. Nick ha fatto una gara fenomenale e, sebbene fossimo delusi per JEV perché ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, si è trattato di un problema tecnico e siamo fiduciosi che torneremo ancora più forti. È stato un risultato molto positivo ed è fantastico iniziare la stagione con una spinta così incoraggiante. Questo weekend dimostra che Citroën è degna del palcoscenico mondiale delle corse 100% elettriche.”

Advertisement

Nick Cassidy, pilota del team Citroën Racing Formula E, ha dichiarato: “Sono impressionato da tutti alla Citroën Racing; salire sul podio nella nostra prima gara insieme è qualcosa di davvero speciale. Abbiamo lavorato intensamente su questa vettura durante la pre-stagione per arrivare qui preparati e, dopo le prove libere, pensavo che avremmo avuto una giornata molto positiva. Sono rimasto davvero deluso dalle qualifiche perché abbiamo una vettura molto competitiva sui giri veloci e non sono riuscito a dimostrare quel potenziale. Ma in gara è andato tutto bene e tutto quel duro lavoro ha dato i suoi frutti”.

Jean-Éric Vergne, pilota del team Citroën Racing Formula E, ha dichiarato: “È stata una gara difficile per me, con un problema tecnico alla fine che mi ha impedito di ripartire dopo la bandiera rossa. Credo che avremmo potuto finire settimi ed è un peccato perdere quei punti. Il mio team di supporto non ha avuto un weekend facile, ma siamo riusciti a fare una buona qualifica. Dobbiamo solo analizzare le nostre difficoltà durante la gara. Il lato positivo è che Nick ha conquistato il primo podio della squadra, il che è fantastico, soprattutto alla prima gara della stagione. Quindi, è stata una buona giornata per la squadra sotto questo aspetto, e spero sinceramente che possiamo continuare così, preferibilmente con una gara migliore per me nel prossimo round in Messico.”