Porsche, richiamate oltre 27mlila Taycan per problemi alla batteria

Non è passato molto tempo dall’ultimo problema della casa tedesca, soprattutto in fatto di dotazione per i modelli elettrificati. Porsche, infatti, ha da poco avviato un richiamo per 27.527 esemplari della Taycan elettrica negli Stati Uniti.

Il richiamo arriva a causa di problemi legati a possibili cortocircuiti all’interno del modulo della batteria ad alta tensione, come comunicato martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il richiamo riguarda i modelli Taycan prodotti tra il 2021 e il 2024. L’ente regolatore ha avvertito che i cortocircuiti potrebbero aumentare il rischio di eventi disastrosi, inclusi incendi.

Per alcuni proprietari, sarà consigliato di limitare la carica dei veicoli a un massimo dell’80% come misura precauzionale. Tuttavia, i clienti i cui veicoli sono equipaggiati con un sistema di monitoraggio continuo dei dati della batteria non dovranno seguire questa restrizione, secondo la NHTSA.

Tutti i veicoli Porsche coinvolti nel richiamo saranno sottoposti a un’analisi dei moduli della batteria ad alta tensione. In caso venga rilevata un’anomalia, i moduli difettosi verranno sostituiti e verrà implementato un software diagnostico per monitorare eventuali problematiche future entro il primo trimestre del 2025. Questo è quello che ha dichiarato l’ente di regolamentazione sul richiamo per la casa tedesca.

Il software diagnostico sarà in grado di segnalare anomalie nei moduli della batteria ad alta tensione, mostrando messaggi d’allerta sull’unità centrale in caso di problemi. Inoltre, limiterà la capacità di carica della batteria fino a quando non saranno effettuate le sostituzioni necessarie. In questo modo, l’ente regolatore mira a tutelare i clienti fino al momento dell’effettivo intervento sul mezzo difettoso.

La Porsche Taycan, ricordiamolo, è uno dei veicoli elettrici più costosi sul mercato statunitense, con un prezzo base di circa 100mila dollari. La sportiva premium rappresenta anche il primo modello elettrico di produzione della Porsche. Non esattamente un successo fino a questo momento.