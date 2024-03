Porsche Taycan: la batteria crea ostacoli con lunghe attese per i clienti

La Taycan è la prima vettura completamente elettrica della casa tedesca Porsche che ha ottenuto un boom clamoroso di richieste. A febbraio è stato lanciato il nuovo modello che ha sperimentato un restyling completo. Questo aggiornamento ha influenzato diverse parti della vettura, migliorandone le prestazioni, l’autonomia e il design. Ora, però, alcuni problemi alla batteria sono stati verificati, creando ostacoli con lunghe attese per i clienti.

Per il momento sono stati annunciati due richiami ma, come dicevamo, i tempi di riparazione sono lunghi a causa della carenza di centri assistenza qualificati e attrezzati.

Sì, perché attualmente in Germania i centri assistenza autorizzati in grado di gestire interventi sulle batterie ad alta tensione sono solo 7. Per questo, Porsche è consapevole del problema e si sta impegnando per risolverlo; progettando altri centri abili per gestire le riparazioni. Il numero di officine post vendita previsto da Porsche per l’inizio del prossimo anno è di 20.

L’adozione di nuove tecnologie può presentare ostacoli inaspettati e difficoltà come queste di casa Porsche sono purtroppo all’ordine del giorno. Diciamo che l’argomento elettrico, ancora oggi, è piuttosto complesso e presenta diverse sfide da affrontare; in più la scarsità di centri specializzati con personale qualificato è tuttavia uno degli ostacoli principali per l’industria automobilistica elettrica. Ora, in vista del lancio della Porsche Macan elettrica, molti appassionati si chiedono se la situazione possa presto migliorare, dato che ha già ricevuto oltre 10.000 ordini.

Porsche comunque, come molte altre case automobilistiche, si impegna a perfezionarsi, cercando di risolvere problemi e migliorare l’esperienza dei clienti.

Con la speranza che possa cambiare presto il ‘rebus’ dell’elettrico è importante continuare a sostenerlo. Affidandosi agli esperti e all’evoluzione dello sviluppo di tecnologie sempre più affidabili, insieme a un adeguato supporto tecnico efficiente, il futuro dell’elettrico potrebbe affermarsi come scelta primaria accessibile a tutti.