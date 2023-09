Porsche e Audi richiamano le loro auto elettriche per il rischio di incendio

Porsche e Audi, due marchi del gruppo Volkswagen, hanno annunciato il richiamo di 6.676 veicoli elettrici per il pericolo di incendio. Il problema riguarda una possibile perdita all’interno della batteria che potrebbe provocare un cortocircuito e poi un evento termico. Porsche e Audi prevedono di far controllare ogni auto dai concessionari e poi sostituire l’intera batteria se necessario.

Rischio incendio per perdita interna della batteria: richiamate Porsche Taycan e Audi e-tron GT

Secondo Porsche, il problema è stato rilevato per la prima volta nel 2022 a causa di segnalazioni di “valori di isolamento ridotti” in alcune batterie della Taycan. Si è scoperto che in alcuni casi la causa era l’intrusione di liquido nella batteria. A settembre 2022, Porsche ha introdotto un sigillante Teroson nella produzione delle batterie presso il fornitore per risolvere il problema. A marzo, Porsche ha ricevuto la notizia che alcune auto al di fuori del mercato statunitense presentavano ancora problemi di intrusione di liquido nonostante avessero il sigillante Teroson. Continuando a indagare sul problema, Porsche ha cambiato il protocollo di produzione della batteria per includere un sigillante Teroson migliorato a maggio. Da allora ha ricevuto altre segnalazioni di valori di resistenza bassi e ingresso di liquido nella batteria.

Ora Porsche richiama 4.777 Taycan, tutte del model year 2023 e in ogni stile di carrozzeria. Inoltre, Audi richiama 1.899 e-tron GT e RS e-tron GT, sempre solo del model year 2023. Da notare che le due case dicono di sospettare che solo il 3% dei 6.676 veicoli in totale (circa 200 auto) abbia un problema effettivo.

Interessante notare che le due case hanno definito questo un richiamo globale. I concessionari controlleranno le auto e testeranno in particolare l’ingresso di liquido nel pacco batteria. Se il test indica la “potenziale presenza di perdite, la batteria sarà sostituita”, dicono Porsche e Audi. Le due case hanno riferito che non ci sono stati incidenti sul campo negli Stati Uniti che coinvolgono incendi, feriti o morti. I proprietari possono contattare il loro concessionario locale o la NHTSA per confermare se la loro auto è inclusa o meno. Inoltre, queste auto hanno un sistema di avviso integrato se riscontrano una diminuzione dei valori di resistenza all’isolamento. Per prima cosa, una spia gialla apparirà sul cruscotto e, se questi valori continueranno a diminuire, apparirà una spia rossa. Meglio però evitare che appaiano per portare l’auto dal concessionario.