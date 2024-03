Porsche 911, il parabrezza potrebbe staccarsi: richiamati migliaia di veicoli

Porsche ha effettuato un richiamo di oltre 8.000 veicoli 911 negli Stati Uniti, a seguito della scoperta di potenziali problematiche relative agli adesivi dei parabrezza anteriore e posteriore. Questa misura è stata dettata dalla necessità di assicurare la massima sicurezza ai passeggeri, dopo che la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha identificato che le unità prodotte tra il 2020 e il 2024 potrebbero essere interessate. La specifica questione tecnica si concentra sull’adesivo utilizzato per fissare i parabrezza, il cui rendimento potrebbe essere compromesso da residui sulle superfici di contatto al momento dell’installazione.

Porsche 911: richiamati migliaia di modelli a causa di un difetto al parabrezza

Il rilevamento di questo problema è avvenuto lo scorso novembre a seguito di controlli effettuati in risposta a segnalazioni provenienti dall’utilizzo dei veicoli in condizioni “normali”. Si è constatato che, in alcune circostanze, i vetri potrebbero non aderire correttamente e staccarsi. Pur non essendosi verificati casi di vetri completamente staccati o incidenti direttamente collegati a questa problematica, la compagnia sottolinea che potrebbero verificarsi anomalie come un rumore di vento superiore al normale o l’accumulo di umidità all’interno dell’abitacolo, tutti segnali che potrebbero far pensare ad un potenziale problema di questo genere.

In risposta, Porsche ha predisposto un piano di intervento che prevede un’ispezione dettagliata dei parabrezza anteriore e posteriore sui veicoli coinvolti. Laddove si renda necessario, i vetri saranno sostituiti con nuovi esemplari trattati attraverso un processo di pulizia abrasiva, per garantire una migliore adesione.

Il processo di richiamo inizierà con notifiche ai concessionari il 13 marzo, seguite da comunicazioni dirette ai proprietari dei veicoli interessati il 26 aprile. Porsche invita i proprietari di 911 potenzialmente interessati a contattare il servizio clienti, citando il numero di richiamo ARA3, per organizzare le ispezioni necessarie. Questa azione, limitata al mercato degli Stati Uniti, riflette l’impegno del brand nel mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità per i suoi veicoli.