Porsche Taycan 2025, l’elettrica che non ti aspetti

La nuova Porsche Taycan è un’auto elettrica di lusso che arriva a un punto di eccellenza tra prestazioni e raffinatezza davvero notevole. Dato che parliamo di un marchio come quello tedesco, c’è da aspettarsi un “pacchetto” di grandissima qualità.

Con un prezzo a partire da 105.000 euro la Taycan offre un’esperienza di guida che, come spesso capita con ogni Porsche, la distingue dalla concorrenza. La Taycan sarà disponibile in diverse configurazioni con altrettante diverse potenze, con la Turbo S che raggiunge un’incredibile potenza di 938 cavalli e uno scatto formidabile. Fa semplicemente paura.

La Taycan fa inevitabilmente pagare un sovrapprezzo per un’abilità così impressionante. D’altronde, l’Audi e-tron GT, che si basa sulla stessa piattaforma della Taycan, parte anche lei sopra i 100.000 euro. La Taycan arriva nel 2025 con quattro trasmissioni aggiornate. La configurazione di base prevede un motore elettrico che muove le ruote posteriori. L’anno scorso il motore erogava 402 cavalli con il launch control attivato. Quest’anno è 0,6 secondi più veloce nello sprint da fermo a 100 km/h, eseguendo uno scatto in soli 4,8 secondi.

All’altra estremità di questo spettro (già di per sé veloce) c’è la Turbo S che raggiunge i 100 km/h in soli 2,4 secondi strabilianti. Ciò la rende la Porsche di serie più veloce e potente di sempre. Bene, finora.

Inoltre, come se non bastasse tutto questo, le versioni della Taycan con pacchetto “Sport Chrono” e “Performance Battery Plus” ora disporranno di un pulsante di sorpasso sul volante, per una spinta maggiore ogni volta che è necessario.

Tutte le versioni avranno un miglioramento riguardante le batterie, con tempi di ricarica più rapidi e un’autonomia maggiore rispetto al modello precedente. Nonostante sia un’auto elettrica, inoltre, la Taycan mantiene la tipica guidabilità sportiva che ha sempre garantito Porsche. La risposta dello sterzo, l’agilità e il controllo sono eccellenti, e la sospensione pneumatica adattiva di serie garantisce un comfort di guida al top in tutte le condizioni.

Gli interni della Taycan sono realizzati con materiali di altissima qualità e vantano un design elegante e minimalista. La tecnologia è integrata perfettamente nell’abitacolo, con display ad alta risoluzione e un sistema di infotainment intuitivo. Lo spazio è sufficiente (ma importerà davvero a pochi) per quattro adulti e il bagagliaio è capiente se volete portare un borsone e uno spillo.

Porsche non ha ancora rilasciato i dati sull’autonomia, ma ci si aspetta un miglioramento rispetto al modello precedente, che poteva percorrere fino a 400 km con una singola carica. Sembra che sarà possibile caricare la batteria dal 10% all’80% in soli 18 minuti utilizzando un caricatore rapido in corrente continua.