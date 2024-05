Porsche 911 ibrida anticipazione Video e debutto imminente

Questo mese Porsche svelerà al mondo la nuova 911 ibrida, un concentrato perfetto di tradizione e innovazione. Un modello che rappresenta un coraggioso salto nel futuro per il marchio tedesco, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato senza mai rinunciare ai suoi valori fondamentali: prestazioni, piacere di guida e design senza tempo. Porsche ha rilasciato un video che ci dà un’anticipazione della nuova 911, mostrando i test intensi a cui è stata sottoposta la vettura. Un vero e proprio banco di prova per testare le prestazioni e l’affidabilità della nuova sportiva tedesca. Cosa possiamo aspettarci dalla nuova 911?

La prima Porsche 911 ibrida

Dopo ben 61 anni di storia piena di glorie, la Porsche 911 si prepara ad abbracciare il futuro del mondo delle automobili con un inedito sistema di propulsione ibrida. Ma quando il suo debutto? La nuova vettura sarà presentata ufficialmente il 28 maggio 2024. La nuova 911 mira sicuramente a conservare il suo design senza tempo e inconfondibile, ma sotto il cofano è pronto a battere un cuore rivoluzionario.

Un concentrato perfetto tra quella che è da sempre la tradizione del marchio e l’innovazione per il futuro. Per la prima volta nella storia della casa costruttrice tedesca, sarà installato un sistema di propulsione ibrido in una 911 stradale. Queste sono le informazioni che ha dichiarato Frank Moser, Vice Presidente Model Line 911 e 718. Questo innovativo ibrido fortemente prestazionale rende la 911 ancora più dinamica e pronta ad affrontare le sfide che si presenteranno in futuro. Un passo coraggioso per Porsche, che dimostra di rimanere perfettamente al passo con i tempi che corrono mettendo in campo la sua capacità di evolversi e adattarsi alle nuove esigenze del mercato. Tutto senza mai rinunciare ai suoi reali valori fondamentali: prestazioni, piacere di guida e design intramontabile.

L’ibrido non viene presentato solo come un’aggiunta eco-compatibile, ma anche come un vero e proprio booster di potenza. Le informazioni sulla 911 ibrida sembrano confermare che la vettura sia in grado di percorrere il leggendario circuito del Nurburgring in un tempo da record. Per l’esattezza, i tempi di percorrenza sarebbero di 7 minuti, 16,9 secondi, ben 8,7 secondi più veloce del modello precedente! Un risultato che lascia tutti senza fiato e che testimonia senza dubbio l’efficacia del nuovo sistema ibrido e la continua ricerca di Porsche per l’eccellenza. Il merito di questo risultato va anche all’Aerokit opzionale, con il suo grande alettone posteriore fisso e le alette verticali nel paraurti anteriore. Tale impostazione è in grado di garantire maggiore aderenza al suolo e di ottimizzare il flusso d’aria, contribuendo al miglioramento delle prestazioni.

Jörg Bergmeister, collaudatore e ambasciatore del marchio Porsche, ha descritto l’esperienza di guida al volante della nuova 911 ibrida come esaltante a dir poco. Le sue parole sono state: ”Più grip, più potenza, risposta immediata. L’ibrido ad alte prestazioni è un grande vantaggio che porta la 911 a un livello superiore”. La risposta immediata all’acceleratore, la potenza senza intoppi e il grip ottimale in curva rendono la guida della 911 ibrida una vera e propria esperienza unica e travolgente. Tutte caratteristiche che esaltano le doti dinamiche della vettura senza penalizzare nemmeno l’efficienza dei consumi.

Il video di anticipazione, reso disponibile sul canale YouTube di Porsche, ha svelato alcuni dei 3,1 milioni di miglia percorsi durante tutti i test di sviluppo. Un piccolo assaggio di quello che ci aspetta il 28 maggio. La 911 ibrida ha tutte le caratteristiche per essere un simbolo di come Porsche si stia adattando al futuro senza perdere la sua identità. Potremmo chiamarlo un inno alla passione per le auto sportive, unita alla consapevolezza della necessità di evoluzione giorno dopo giorno. La 911 ibrida è più di una semplice auto, è un manifesto del futuro di Porsche. Un futuro che sarà elettrizzante, performante e sostenibile. Un futuro che ha già preso il via.