BMW M: in arrivo una nuova supercar esclusiva in serie limitata

BMW potrebbe presto aggiungere un ulteriore straordinario tassello al suo concetto di serie limitata ad alte prestazioni. Dopo il successo della leggendaria 3.0 CSL e dei recenti esercizi di stile come la Skytop e la Speedtop, l’azienda bavarese starebbe pianificando un nuovo modello esclusivo, firmato direttamente dalla divisione BMW M Performance.

Le indiscrezioni sono state confermate da Sylvia Neubauer, vicepresidente di BMW M per Clienti, Brand e Vendite, in un’intervista al BMW Blog: “Stiamo discutendo l’idea, ma serve il giusto tempismo. Condividiamo lo stesso entusiasmo e la stessa visione. Ne abbiamo parlato con Adrian van Hooydonk e con il team dedicato alla pianificazione delle piccole serie: c’è spazio riservato per BMW M”.

Questa “pianificazione per micro-serie”, che ha dato i natali a progetti come la CSL e le recenti (due) supercar basate sulla Serie 8, è uno strumento strategico per lanciare veicoli a tiratura ultra-ridotta, capaci di unire performance elevate e unicità stilistica.

Il concept del nuovo modello resta ancora avvolto nel mistero, ma secondo Neubauer, il brand sta valutando mercati futuri e nicchie inedite. “Discutiamo internamente con BMW AG, perché abbiamo bisogno di una piattaforma di partenza da cui sviluppare un’auto ad alte prestazioni”.

Molti appassionati sognano una nuova supercar, magari erede spirituale della storica BMW M1, ma l’attuale dominanza di SUV e crossover nel panorama automobilistico potrebbe influenzare le scelte. Un SUV coupé ad alte prestazioni, una berlina compatta sportiva o persino un off road high-performance non sono quindi scenari da escludere.

L’alimentazione resta un’incognita. BMW potrebbe optare per una soluzione termica, ibrida o elettrica, ma l’orientamento verso motori a combustione interna potrebbe prevalere, almeno per mantenere viva la tradizione emozionale delle vetture M.

La precedente 3.0 CSL, costruita sulla base della M4 Coupé, è stata proposta a circa 750.000 dollari, mentre Skytop e Speedtop, seppur più “accessibili”, hanno comunque raggiunto valori prossimi ai 500.000 dollari. Qualsiasi sia la forma (e il prezzo) finale, è chiaro che BMW M vuole consolidare un nuovo corso per le sue creazioni più esclusive circoscrivibili in piccoli lotti, con alta personalizzazione, ma con componenti ingegneristici d’avanguardia e prezzi da collezionisti.