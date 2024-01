Porsche Macan a gas addio, in Europa non sarà più venduta

Ha fatto giusto in tempo Porsche a sostituire la sua Macan a gas con il nuovo modello EV appena presentato. L’Unione Europea conferma lo stop dei veicoli a gas, non saranno più venduti nel vecchio continente. La produzione invece continuerà in altri mercati, Stati Uniti compresi.

L’Unione Europea dice no

Porsche ha appena presentato la nuova Macan di seconda generazione, tutta elettrica, un modello che conferma l’eleganza e lo stile della casa tedesca ribadendo anche le performance di alto di livello offerte dal veicolo sportivo. Si tratta del suo modello più venduto, e la scelta di proporlo in questa nuova variante rivista e corretta solo con l’elettrico è sembrata per molti coraggiosa e alquanto rischiosa. Per le leggi in vigore da noi, però, la scelta di rinunciare alla versione alimentata a gas e tutt’altro che ardita, anzi si tratta di una scelta obbligata. Un portavoce dell’azienda ha confermato che le vendite della Macan a combustione interna cesseranno in Europa a causa della nuova legge sulla sicurezza informatica che entrerà in vigore a luglio.

Essendo uno dei prodotti più vecchi nel portafoglio di Porsche, la casa automobilistica avrebbe bisogno di sviluppare una nuova architettura elettrica per rendere compatibile la Macan a combustione interna con il nuovo regolamento dell’UE. Si tratterebbe però in questo caso di uno sforzo davvero importante, se non proibitivo, soprattutto considerando il già alto investimento fatto per questa nuova versione completamente elettrica. Porsche spera però di recuperare soldi anche con le vendite del veicolo ICE, il quale rimane disponibile in altri mercati fortunati, compreso quello USA. Insomma, finché le regole negli States lo consentiranno, il modello a combustione continuerà ad essere venduto, anche se non riceverà questo upgrade offerto per la variante EV appena presentata.

Porsche Macan a gas, addio per sempre

Gli USA rappresentano senza dubbio uno dei mercati più importanti per la vendita di quello che è ancora il modello più fortunato per Porsche. la Macan alimentata a gas, quindi, continuerà a essere venduta negli USA, ma non sarà l’unico mercato disponibile. Anche la Gran Bretagna, che con la Brexit è uscita da tempo dall’Unione Europea, potrà continuare a vedere questo modello in versione ICE sfrecciare per le sue strade. Discorso diverso invece per i sistemi di sicurezza adottati da altri modelli della casa automobilistica, come ad esempio 911, Taycan, Panamera e Cayenne, le quali utilizzano tutte nuove architetture elettriche nel rispetto del regolamento UE in arrivo.