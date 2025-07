BMW Speedcross, una Speedtop reinventata come SUV coupé

Il linguaggio stilistico attuale di BMW si muove tra diverse direzioni, talvolta disomogenee, ma una cosa è certa: il design della Speedtop ha messo tutti d’accordo. Questo affascinante modello, derivato dalla base della BMW M8 Coupé, ha saputo stupire il pubblico grazie a una carrozzeria totalmente rivisitata.

Con richiami alla gloriosa Z8 nei fanali posteriori sottili, un frontale affilato in stile “muso di squalo” e una silhouette che richiama una station wagon sportiva, appunto una cosiddetta shooting brake, la BMW Speedtop rappresenta un esercizio di stile (divenuto reale) che ha saputo unire passato e futuro in un equilibrio sorprendente. Ma cosa succederebbe se questa wagon a due porte venisse ripensata in una chiave ancora più funzionale e moderna?

Nasce così, almeno nel mondo della fantasia digitale, grazie al noto Theottle, la BMW Speedcross, un concept virtuale che fonde i tratti iconici della Skytop e della Speedtop in una carrozzeria da SUV coupé. Per quanto suggestivo, questo rendering non ufficiale difficilmente vedrà mai la luce, ma non manca la tentazione di vedere una tedesca in salsa Ferrari Purosangue.

BMW tende, come sappiamo, a riservare le sue creazioni più esclusive alle produzioni in serie limitata, mentre i modelli di grande serie seguiranno la filosofia estetica annunciata con la nuova piattaforma Neue Klasse, focalizzata su superfici pulite e linee essenziali. Nonostante ciò, non è proibito sognare. Immaginare uno Sport Activity Vehicle con dettagli presi in prestito dalla Speedtop, magari pensandio all’elegante X6 con accenti da supercar, alimenta la fantasia degli appassionati.

E se i modelli BMW come Skytop e Speedtop, che si aggirano intorno ai 500.000 euro, sono pensati per un’élite di collezionisti, un’interpretazione più accessibile potrebbe rappresentare un segnale forte per rinfrescare l’immagine della gamma SUV bavarese.

Il marchio, in ogni caso, ha promesso un ritorno a uno stile “less is more”, più sobrio e coerente, in particolare con il debutto della nuova iX3 a settembre, seguita nel 2026 dalla i3 berlina e dalla nuova Serie 3 termica.

Una BMW Speedcross, invece, potrebbe essere realtà? Decisamente poco probabile. I clienti più facoltosi, d’altronde puntano su veicoli che celebrano l’eleganza e la sportività, come coupé e cabriolet, piuttosto che su SUV convenzionali.