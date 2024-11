Porsche, elettrificazione ma fino a un certo punto: motori termici “ancora per molto tempo”

La casa di Stoccarda sembra aver recepito un messaggio chiaro dall’andamento delle vendite e dai gusti dei consumatori. Ebbene, il mercato non è ancora pronto per abbandonare completamente i motori a combustione interna. Nonostante la spinta verso l’elettrico, le vendite della Porsche Taycan, sia nella versione berlina che station wagon, hanno registrato un crollo significativo, con una diminuzione del 50% a livello globale nei primi nove mesi del 2024. Qualcosa vorrà pur dire.

Questo andamento ha portato il CFO di Porsche, Lutz Meschke, a dichiarare che l’azienda “sta rivalutando la propria strategia di prodotto”, decidendo di continuare a investire sui motori tradizionali. Meschke ha confermato che Porsche destinerà risorse per lo sviluppo di motori a benzina destinati a modelli iconici come la Cayenne e la Panamera.

Il motore V8, ad esempio, continuerà a essere una componente chiave almeno fino al 2030, garantendo che il SUV di punta mantenga una forte presenza sul mercato. Il dirigente Porsche ha aperto a una possibilità sorprendente: veicoli originariamente concepiti come elettrici potrebbero essere affiancati da versioni con motore a combustione o ibride. “Stiamo esaminando attentamente queste opzioni e prendendo decisioni concettuali importanti,” ha dichiarato Meschke, aggiungendo che il motore a combustione interna rimarrà una tecnologia centrale per Porsche ancora a lungo.

Però, bisogna dire che i nuovi modelli saranno costruiti su piattaforme progettate per veicoli elettrici. Nonostante le difficoltà tecniche, il SUV full-size, conosciuto al momento con il nome in codice “K1”, potrebbe essere tra i primi candidati a questa strategia ibrida. Attualmente previsto come un elettrico, potrebbe subire modifiche per includere una variante a combustione.

Per quanto riguarda i modelli sportivi, i fan sperano che la prossima generazione della gamma 718, con i successori di Boxster e Cayman attesi nel 2025, possa includere ancora motori a benzina. Tuttavia, il progetto per le versioni completamente elettriche sembra ormai definito, rendendo incerto il destino delle varianti a combustione.

Porsche potrebbe valutare di reinserire una variante a combustione o aggiornare ulteriormente il modello attuale per mantenere uno dei suoi best-seller, il Macan, che ha dominato le vendite nel 2021 e ha continuato a competere con la Cayenne fino al 2023. Quanto alla Porsche 911, una pietra miliare della gamma, sembra non arriverà una versione completamente elettrica prima della fine del decennio.