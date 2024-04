Porsche K1: il futuro SUV elettrico di lusso inizia a prendere forma

Da tempo (da metà del 2022) si ipotizzava sul progetto Porsche di un nuovo SUV di lusso. E poi le conferme ufficiali da parte della casa automobilistica tedesca; avviato il progetto per la realizzazione del veicolo elettrico denominato provvisoriamente “K1”. Questo, dovrebbe presentarsi un auto destinata alla top di gamma ma allo stesso tempo unica e versatile: un mix funzionale che combina la praticità ed eleganza che può esserci tra un SUV e una berlina. La K1 dovrebbe presentarsi come la giusta fusione. Il suo profilo potrebbe essere paragonato alla Cayenne, ma con caratteristiche più slanciate e linee definite, che rendono il look distintivo.

Il progetto del prossimo maxi SUV Porsche K1 era stato reso noto dal CEO Oliver Blume durante il Capital Markets Day. Il prototipo però non è mai stato reso noto; fino a ora rimasto nascosto agli occhi del pubblico. Ma, grazie a un test dinamico, adesso possiamo finalmente farci un’idea del suo design, sebbene il suo sviluppo sia ancora in una fase iniziale.

Le nuove immagini, infatti, ne rivelano la forma e dimensione, ma tanti altri dettagli rimangono tuttavia avvolti nel mistero. Si può notare la somiglianza con la Porsche Macan elettrica. La K1 però sarà lunga più di cinque metri e super spaziosa per offrire un confortevole viaggio del tutto innovativo, ad alte prestazioni e guida autonoma.

Il CEO di Porsche ha inoltre aggiunto che la nuova K1 si presenterà come una versione più sportiva di un SUV e pronta per il segmento del lusso sportivo. Questa sfrutterà tecnologie all’avanguardia derivate dalla concept car Mission R. Tra le novità troveremo anche un sistema di ricarica veloce a 920 volt per tempi record, con una batteria da oltre 100 kWh e autonomia di guida di oltre 700 km.

Anche se non ci sono molte informazioni è chiaro che il costruttore tedesco custodisce grandi novità per questo modello enigmatico. Per ora possiamo solo attendere ulteriori aggiornamenti e dettagli dalla stessa casa automobilistica Porsche, anche se lo sviluppo proseguirà nei prossimi tre anni. Infatti, il suo debutto dovrebbe avvenire nel 2027; aspettiamoci una rivoluzione vera e propria.