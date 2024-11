Porsche 911 Dakar, l’ultimo esemplare Sonderwunsch commissionato da un italiano

Dal 2022, Porsche ha iniziato a produrre, secondo la sua tabella di marcia, 2.500 esemplari della sua esclusiva 911 Dakar. Tra queste versioni dell’iconica sportiva tedesca, spicca la versione Sonderwunsch, una vettura davvero unica, commissionata da un appassionato collezionista italiano.

Questo modello della 911 Dakar vanta una livrea personalizzata in tre tonalità distintive: Signalyellow, Blu Genziana e Blu Lampedusa. Le tre colorazioni si intrecciano in un design mozzafiato che è stato realizzato a mano. I cerchi in lega, anch’essi bicolore, si abbinano alla carrozzeria con insuperabile eleganza, mentre i fari LED Matrix si arricchiscono di un anello color Blu Lampedusa, creando un effetto visivo d’impatto.

L’abitacolo è realizzato con una combinazione di colori audace: giallo e nero, dove il logo “911 Dakar” è ricamato sui poggiatesta dei sedili Sport Plus. Il selettore del cambio, invece, è impreziosito da un inserto in pelle Speed Yellow. Quando le porte si aprono, il logo Sonderwunsch si proietta sul pavimento, rendendo la visione ancora più esclusiva.

Questa versione speciale trae ispirazione dalla 911 che vinse il celebre Rally, la Parigi-Dakar del 1984, mantenendo intatti alcuni degli elementi iconici di quella vittoria. L’altezza da terra è stata aumentata di circa 50 millimetri rispetto alla versione standard della 911 Carrera, ed è stata arricchita da passaruota maggiorati e da ganci di recupero in alluminio forgiato. Questi sono verniciati in rosso sia all’anteriore che al posteriore.

Dal punto di vista delle prestazioni, la 911 Dakar Sonderwunsch è equipaggiata con il motore 3.0 litri flat-six biturbo, che eroga 480 cavalli di potenza e 570 Nm di coppia massima. Questa configurazione consente alla super esclusiva Porsche di offrire prestazioni straordinarie, sempre accompagnate dal suono inconfondibile del suo motore boxer. Il risultato è una macchina che non solo sa come dominare la strada, ma un gioiello che rappresenta un tributo all’eredità sportiva della casa automobilistica tedesca.