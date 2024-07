Porsche Cayenne, nella gamma saranno presenti tre opzioni per la propulsione

Novità in arrivo per la quarta generazione della Porsche Cayenne che, come sappiamo, sarà completamente elettrica. I primi prototipi camuffati sono già sottoposti a un rigoroso programma di test. Parallelamente, Porsche sta continuando lo sviluppo dei suoi modelli ibridi e a motore termico, che (per fortuna) non possono mai mancare.

Fino al 2030 e oltre, il popolare SUV che ha fatto la storia della categoria di lusso e potenza sarà disponibile in tre varianti di propulsione nella gamma Porsche. Per oltre vent’anni, la Cayenne si è distinta per la sua capacità di combinare le prestazioni tipiche del marchio di Stoccarda, l’eccellente comfort nella guida quotidiana e una notevole capacità nell’off road. I futuri modelli del SUV proseguiranno questa tradizione che ha costituito il successo della Cayenne.

“La Cayenne ha sempre definito l’auto sportiva nel suo segmento. A metà del decennio, la quarta generazione stabilirà nuovi standard nel segmento come SUV elettrico,” ha affermato Blume, CEO di Porsche. “Allo stesso tempo, nel prossimo decennio i nostri clienti potranno ancora scegliere tra una vasta gamma di modelli a combustione e ibridi potenti ed efficienti”. La terza generazione della Cayenne (tra termico e ibrido) continuerà a essere offerta insieme alla quarta generazione completamente elettrica.

Lo sviluppo dell’attuale generazione si concentra principalmente sui propulsori, in particolare sull’efficienza del V8 sviluppato da Porsche. Si farà di tutto affinché il motore biturbo sia pronto a soddisfare i futuri requisiti normativi. “La nostra strategia di prodotto potrebbe consentirci di consegnare oltre l’80 percento delle nostre nuove auto completamente elettrificate entro il 2030, a seconda della domanda dei clienti e dello sviluppo dell’elettromobilità nelle diverse regioni del mondo,” ha dichiarato Blume.

La quarta generazione della Cayenne, evidentemente totalmente riprogettata, è destinata a sostenere significativamente l’aumento dell’elettromobilità per Porsche. Il lussuoso SUV completamente elettrico si basa su uno sviluppo avanzato della Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 volt. “La flessibilità dell’architettura PPE ci permette di integrare le tecnologie più avanzate nei campi dei sistemi ad alta tensione, del gruppo propulsore e del telaio”, ha spiegato Michael Steiner, membro del consiglio esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche.

“I test nel mondo reale sono iniziati e questa è una delle pietre miliari più importanti del processo di sviluppo,” ha dichiarato Michael Schätzle, Vice President Product Line Cayenne. Entro il lancio ufficiale, i prototipi avranno completato milioni di chilometri di prova in tutto il mondo in condizioni climatiche estreme.