Porsche 911 GT3 RS MR, in arrivo la versione più brutale della 992

Manthey Racing si prepara a sorprendere gli appassionati di motori con il lancio della Porsche 911 GT3 RS MR. Si tratta di una versione ultra elaborata della serie 992 GT3 RS che esordirà il prossimo 22 novembre per stupire il mondo. Sul corpo della 911 hanno lavorato un’infinità di team di personalizzazione e tuning che, ad oggi, si fatica a contare le versioni eccezionali e brutali di questa Porsche iconica.

Questa ultima evoluzione segna un importante passo avanti per il rinomato team, già noto per aver sviluppato Porsche da record sul Nurburgring. Dopo sette anni dall’introduzione della versione MR basata sulla 991 GT3 RS, la nuova generazione mette in campo innovazioni significative in termini di aerodinamica e performance su pista.

Gli avvistamenti al circuito del Nurburgring hanno rivelato modifiche importanti, tra cui un alettone posteriore massiccio con piastre terminali imponenti e una pinna centrale ispirata alle hypercar di Le Mans. Altri dettagli di questa speciale Porsche includono canard sul paraurti per bilanciare il carico aerodinamico, generatori di vortici sul tetto e un grande diffusore posteriore per massimizzare la deportanza.

Questi aggiornamenti estetici si affiancano a miglioramenti meccanici pensati per “domare” la brutalità, come sospensioni ottimizzate e ritocchi al sottoscocca. Pare possa esserci un potenziamento del motore flat-six aspirato da 4.0 litri, già in grado di offrire prestazioni di altissimo livello, per puntare a nuovi record sullo storico circuito tedesco e superare le capacità del modello standard.

Altri upgrade potrebbero coinvolgere freni, ruote e componenti del telaio, rendendo questa 911 GT3 RS MR un autentico capolavoro di ingegneria pensato per dare il massimo sulla pista. Manthey Racing manterrà probabilmente il riserbo su dettagli come il prezzo e la disponibilità, ma è chiaro che le prestazioni e il lavoro offerti da questa Porsche 911 GT3 RS MR non saranno proprio alla portata di tutti.