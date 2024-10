Porsche Cayenne pick-up, una delle follie che vedremo al SEMA

Il SEMA Show di Las Vegas ci ha abituato da tempo ad anteprime e presentazioni emozionanti ma anche ad eventi collaterali e presenze persino grottesche. Non sarebbe Las Vegas, non credete? Un audace costruttore indipendente ha realizzato un veicolo, una Porsche “molto speciale” appositamente per l’occasione. Il team si sta preparando a svelare una creazione che potrebbe suscitare qualche sorpresa tra i puristi di Stoccarda.

Parliamo di The Rad Factory, che ha realizzato una straordinaria trasformazione di un Porsche Cayenne, lo hanno rivelato nel loro ultimo video su YouTube. L’opera è quasi ultimata, con solo alcuni ritocchi da fare prima del più grande evento automobilistico dedicato, tra gli altri settori, anche all’aftermarket degli Stati Uniti.

L’obiettivo del team era quello di creare una Porsche Cayenne overlander, andando ben oltre ogni creazione della casa madre. Diversamente dal precedente progetto di un Porsche 944 a sei ruote, questa volta il team ha preso un SUV Cayenne di prima generazione e ne ha tagliato la parte superiore, trasformandolo in un pick-up. A questa struttura hanno poi aggiunto un cassone, struttura che sarà adibita ad accogliere un camper scorrevole nella configurazione finale.

Il progetto, avviato diversi mesi fa, ha incontrato diverse difficoltà, com’è intuibile dall’operazione visibile parzialmente sul SUV Porsche. Il mantenimento dell’integrità strutturale dopo aver rimosso il tetto è stato uno dei principali ostacoli. La Cayenne, infatti, è pensato per “vivere” su una struttura portante. Il taglio della carrozzeria ha quindi richiesto rinforzi per garantire la stabilità del Porsche.

Durante il processo, il team ha saldato acciaio al telaio ausiliario per rafforzare il pianale, ma questo ha provocato una deformazione della struttura. Una sfida che poi ha trovato una soluzione definitiva. La paratia posteriore, che doveva essere sigillata per separare la cabina dal cassone, è stata anche questa separata mantenendo la rigidità del veicolo. Il lunotto posteriore ha richiesto ulteriore cura e attenzione.

A poche settimane dall’inizio del SEMA Show, il progetto è quasi completo. La Rad Factory, oltre alla Cayenne overlander, sta lavorando a una Mazda MX-5 in stile Baja (una sorta di off road estremo), un’altra build che sta avanzando rapidamente secondo i loro aggiornamenti video. Il SEMA Show è previsto dal 5 all’8 novembre 2024, quindi, possiamo dire che il team ha ancora un po’ di tempo per perfezionare entrambi i progetti.