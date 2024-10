Porsche 718 Spyder RS ​​Panamericana Special, l’omaggio alla leggendaria corsa

Il 2025 potrebbe davvero essere un anno entusiasmante per Porsche, specie per il suo nuovo capitolo in cui i veicoli elettrici acquisteranno ruoli sempre più centrali. Uno dei momenti chiave sarà il debutto della nuova generazione della celebre roadster compatta del marchio, la Boxster, già intravista in alcune immagini “paparazzate” e che presenterà un design completamente rinnovato. Ora, però, è il momento di una celebrazione davvero speciale onorata, come sempre, degnamente con una versione d’eccezione.

Con l’uscita di scena delle versioni standard della 718 Boxster, compresa la potente Spyder RS, Porsche ha creato un esemplare unico dal grande valore storico: la Porsche 718 Spyder RS Panamericana Special. Questa roadster speciale celebra i 70 anni dalla prima partecipazione di Porsche alla leggendaria corsa Panamericana in Messico, avvenuta nel 1954.

In quell’occasione, il pilota tedesco Hans Herrmann, a bordo di una 550 Spyder, antenata della Boxster Spyder, conquistò il terzo gradino del podio, primeggiando nella sua categoria, quella relativa ai motori fino a 1.500 cc. In omaggio a quella storica impresa, sulla fiancata della Boxster Spyder compare ora il numero di gara di Herrmann, dipinto in giallo sulla carrozzeria argentata, proprio come quella dell’auto da corsa originale.

A completare il look, dettagli in fibra di carbonio per le appendici aerodinamiche e componenti del pacchetto Weissach. I cerchi in magnesio portano il logo TAG Heuer, mentre le pinze dei freni in ceramica sono verniciate di nero lucido.

All’interno, l’abitacolo è caratterizzato da sedili sportivi e volante rivestiti in pelle rossa, che creano un interessante contrasto con il cruscotto e il tunnel centrale in nero. Un dettaglio esclusivo è il supporto speciale inserito nel bracciolo centrale, pensato per custodire uno speciale orologio realizzato in collaborazione con TAG Heuer.

Mentre l’orologio sarà disponibile in un’edizione limitata a 255 pezzi, la Porsche 718 Spyder RS Panamericana Special sarà prodotta in un unico esemplare, destinato a essere venduta all’asta. Anche se il prezzo di partenza non è stato ancora rivelato, è previsto che superi i 180.000 euro. La sportiva è dotata di un motore boxer aspirato a sei cilindri da 4,0 litri e 420 CV.