Porsche Taycan, in arrivo tre nuove proposte per la gamma 2025

La Porsche Taycan si distingue per le sue straordinarie prestazioni, tanto da risultare in moltissimi casi un vero e proprio riferimento per le altre grandi sportive. La tedesca possiede anche un’estetica raffinata e una combinazione invidiabile di autonomia e tempi di ricarica rapidi che non compromettono le performance.

Con l’introduzione di importanti aggiornamenti per il 2025, Porsche ha ampliato la sua gamma, offrendo più opzioni agli acquirenti. A partire dal primo trimestre del 2025, Porsche introdurrà tre nuove varianti della Taycan, tra cui la versione a trazione integrale della berlina “base”, ora disponibile per la prima volta come Taycan 4, precedentemente limitata al Cross Turismo. Il modello GTS tornerà in entrambe le versioni berlina e Sport Turismo. Con queste novità, la famiglia Taycan aumenta la gamma a ben 13 varianti, con potenze che variano da 402 a 1.019 cavalli.

I nuovi modelli Porsche promettono anche prestazioni superiori grazie a un motore posteriore aggiornato che aggiunge fino a 107 CV, miglioramenti che agiscono sull’efficienza termica, batterie più potenti e una gestione ottimizzata del recupero energetico.

A livello di ricarica, i modelli Taycan potranno raggiungere una velocità impressionante di 320 kW alle stazioni di ricarica da 800 volt, rendendoli tra i veicoli elettrici più rapidi nel processo di rifornimento. La versione GTS, un modello che si colloca come una sportiva versatile, ora sviluppa fino a 690 CV con il Launch Control e arriva da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Questa Porsche in particolarte include anche un sound esclusivo, il volante sportivo multifunzione, l’asse posteriore sterzante opzionale e sospensioni pneumatiche adattive.

La novità più significativa, come anticipato, è senza dubbio l’introduzione della trazione integrale sulla berlina base, che potrà essere scelta con una batteria Performance standard da 402 CV o con la Performance Battery Plus da 429 CV. Grazie alla trazione integrale, la Taycan 4 accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, sempre offrendo una buona efficienza nei consumi.