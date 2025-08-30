Porsche Cayenne, il futuro del SUV elettrico è già alle porte

A metà dell’estate Porsche ha dato un assaggio della nuova generazione di Cayenne, il suo SUV più iconico e uno dei modelli che hanno segnato la storia della Casa di Stoccarda. Considerato da sempre il punto di riferimento della gamma sport utility del marchio, il Cayenne si prepara a una trasformazione che mira a soddisfare le enormi aspettative di appassionati e addetti ai lavori.

Grazie alle immagini spia dei prototipi in fase di collaudo, l’artista digitale Theottle ha realizzato un’interpretazione realistica di come potrebbe presentarsi il nuovo SUV. Secondo questa visione, l’evoluzione sarà soprattutto stilistica e non rivoluzionaria, con aggiornamenti mirati che ne affinano l’identità senza stravolgerne le linee da molti anni riconoscibili.

Sul fronte tecnico, invece, il salto sarà ben più significativo. Indiscrezioni confermano che il prossimo Cayenne adotterà anche una configurazione totalmente elettrica, con la produzione delle versioni a combustione destinata a proseguire in parallelo fino al 2030.

Il frontale dovrebbe caratterizzarsi per gruppi ottici ridisegnati e un look più pulito, con l’eliminazione della classica griglia del radiatore. Il paraurti sarà arricchito da ampie prese d’aria laterali, mentre le fiancate verranno ridisegnate con un body kit in plastica maggiorato per conferire maggiore muscolosità. Anche la zona posteriore riceverà interventi sostanziali: nuovo portellone, fanali più sottili e un inedito diffusore color argento, con un tocco estetico che strizza l’occhio alla sportività.

La futura Cayenne a zero emissioni nascerà sulla piattaforma modulare PPE, la stessa che ha dato vita alla nuova generazione della Macan elettrica, già sul mercato. Non ci sono ancora dati ufficiali sulle specifiche tecniche, ma le indiscrezioni più accreditate parlano di versioni top di gamma capaci di toccare i 1000 cavalli, una cifra che proietterebbe il SUV Porsche direttamente tra i veicoli elettrici più potenti e performanti al mondo.

La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo anno, con un debutto che segnerà un momento fondamentale nella strategia di elettrificazione del marchio. Il nuovo Cayenne dovrà rafforzare la posizione di Porsche nel panorama delle elettriche premium.