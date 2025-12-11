Chrysler Pacifica: ecco come potrebbe cambiare il design del minivan nei prossimi anni

Chrysler Pacifica, in produzione dal 2016 si avvicina al traguardo dei dieci anni e sembra pronta a ricevere un secondo restyling significativo, dopo l’aggiornamento introdotto nel 2020 per il model year 2021. Le recenti immagini catturate dai fotografi spia mostrano un esemplare del modello 2027 con pesanti camuffature sia nel frontale sia nel posteriore, segno evidente di interventi estetici sostanziali.

Nuova ipotesi di design per la futura Chrysler Pacifica che presto riceverà un secondo restyling

Il profilo laterale, invece, appare invariato, confermando che non siamo di fronte a una generazione completamente nuova, bensì a un’evoluzione mirata del progetto attuale. Alcune ipotesi suggeriscono che il design possa trarre ispirazione dal concept Halcyon, sebbene non vi siano conferme ufficiali. Nel frattempo, gli appassionati e i creatori di rendering digitali continuano a immaginare come potrebbe presentarsi questo secondo aggiornamento del celebre minivan statunitense.

Più precisamente ci riferiamo a Nihar Mazumdar, artista digitale e imprenditore di San Antonio in Texas, che ha deciso di proseguire i suoi progetti di design Stellantis con una Chrysler Pacifica rinnovata per l’anno modello 2027. Il progetto di design non ufficiale e ipotetico prevede una fascia anteriore completamente nuova con la griglia del radiatore eliminata (solo la griglia del paraurti rimane al suo posto), sostituita da un paraurti più pronunciato e da un gruppo a barra per i fari.

Ci sono anche nuovi cerchi in lega dal design high-tech e, al posteriore, fanali posteriori più sottili e a tutta larghezza. Spostandoci all’interno, il maestro dei pixel equipaggia il grande minivan Pacifica con un nuovo volante, un quadro strumenti completamente digitale e un touchscreen molto più grande per il sistema di infotainment, il tutto alloggiato nella stessa plancia. Ovviamente si tratta dell’ipotesi di un designer indipendente che nulla ha a che fare con Stellantis ma indubbiamente l’ipotesi è molto interessante e ci potrebbe fornire qualche indizio valido per il futuro di Chrysler Pacifica che ancora per molti anni rappresenterà un punto fermo per la gamma di Chrysler.