Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione vicine al sold out: funziona la strategia delle edizioni limitate

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio di recente sono tornate alla ribalta con il lancio dell’edizione limitata Collezione che è stata portata sul mercato in 63 unità per modello per celebrare il 1963 anno di debutto del Quadrifoglio. La notizia è che le unità sono state in pratica già quasi tutte prenotate. Tra l’altro ancora non sono stati nemmeno comunicati i prezzi ufficiali che presumibilmente saranno al di sopra dei 100 mila euro. Questo dimostra il grande affetto che c’è ancora oggi per Alfa Romeo nonostante i vari problemi e difficoltà ed è anche il segnale che la direzione intrapresa dal biscione di puntare sulla qualità delle vendite piuttosto che sulla quantità da i suoi frutti.

Advertisement

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione dimostrano che la strategia del biscione che punterà su esclusività e qualità sembra funzionare

Queste Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione è solo la prima di numerose edizioni speciali che vedremo tra il 2026 e il 2027 anno entro il quale le due auto dovrebbero andare in pensione lasciando spazio alle nuove generazioni. Si tratta di un modo per accrescere ulteriormente la redditività del marchio cosa che verrà fatta anche attraverso il programma BottegaFuoriserie in collaborazione con Maserati da dove dovrebbero uscire delle autentiche super car in edizione limitata capaci di far sognare i fan del marchio con prezzi elevatissimi.

Tornando alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione, la berlina e il SUV sono adornate in questa versione in “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”, due interpretazioni del “Rosso Villa d’Este” della 33 Stradale, originariamente creato per il Concept 4C. Si tratta di un rosso intenso, inchiostro, in grado di virare dal rosso al nero a seconda della luce. Mentre la Giulia opta per tonalità più scure, quasi nere, per evocare ” sportività estrema “, la Stelvio predilige un rosso più acceso, sinonimo di ” sportività più versatile”.

Advertisement

L’edizione limitata Quadrifoglio Collezione è riconoscibile anche per i suoi elementi in fibra di carbonio. Questo materiale impreziosisce il tetto, lo scudetto (la griglia triangolare tipica di Alfa Romeo), le calotte degli specchietti retrovisori e anche le modanature della consolle centrale e della plancia, rivestite in pelle con cuciture rosse. Lussuosi e sportivi, gli interni presentano sedili Sparco con guscio in fibra di carbonio, rivestiti in pelle e Alcantara con il numero “Collezione” ricamato da 1 a 63. La pelle si ritrova anche sui pannelli porta e sul bracciolo centrale.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione sono equipaggiate con il V6 biturbo da 2,9 litri, già presente nelle versioni Quadrifoglio di entrambi i modelli. Con 520 CV e 600 Nm di coppia, questo motore consente alla berlina e al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 3,9 secondi e 3,8 secondi. Il tutto accompagnato da un sound esaltato dall’impianto di scarico Akrapovič di serie . Entrambe le vetture saranno assemblate nello stabilimento di Cassino in Italia e certificate “Instant Classic”, garanzia di autenticità.