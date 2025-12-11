Alfa Romeo Marocco lancia la 1a edizione dell’Alfisti Day

Alfa Romeo Marocco ha lanciato la prima edizione dell’Alfisti Day, un evento esclusivo pensato per celebrare la passione e la sportività che uniscono il marchio italiano alla sua comunità. Organizzato presso il centro UTAC di Oued Zem, l’unico centro di collaudo automobilistico del suo genere in Marocco, l’evento ha riunito gli appassionati del marchio.

Alfisti Day offre un’immersione completa nell’universo del marchio Alfa Romeo

L’Alfisti Day rappresenta un’immersione completa nell’universo Alfa Romeo, pensata per far vivere agli appassionati un’esperienza che unisce performance, precisione ed emozioni meccaniche. L’evento propone sessioni di guida sportiva supervisionate da istruttori professionisti, durante le quali i partecipanti possono mettersi alla prova al volante dei modelli messi a disposizione, dai classici Junior fino alle più recenti Tonale, Giulia e Stelvio, inclusa l’edizione speciale Tonale Leil.

I proprietari hanno inoltre l’opportunità di accedere alla pista con i propri veicoli, testandone le capacità in condizioni reali e approfondendo così il rapporto con la propria Alfa Romeo. L’evento si completa con workshop tecnici e aree espositive dedicate al design, all’ingegneria italiana e alle innovazioni tecnologiche integrate, offrendo spunti di approfondimento per chi vuole conoscere i segreti della casa automobilistica.

Il villaggio Alfisti, cuore pulsante della manifestazione, crea uno spazio accogliente dove gli appassionati possono incontrarsi, condividere esperienze e rafforzare lo spirito di comunità. Tutto questo si svolge nella cornice d’eccellenza di UTAC Oued Zem, scenario ideale per celebrare e mettere in mostra l’eccellenza sportiva italiana su strada e in pista.

Rinomato per i suoi tracciati tecnici e l’ambiente sicuro, il centro prove UTAC Oued Zem è il luogo ideale per mettere in mostra le dinamiche di guida uniche di Alfa Romeo. La scelta di questo sito strategico consente la piena espressione delle prestazioni dei modelli, garantendo al contempo il controllo completo sulle condizioni di prova.

Con il lancio di questa prima edizione, Alfa Romeo Marocco afferma la sua volontà di rafforzare il suo legame storico con gli appassionati “Alfisti” e di collocare il marchio in un’esperienza cliente in cui si incontrano emozione, prestazioni e sportività.

Pensato per diventare un evento simbolo, l’Alfisti Day punta a imporsi come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che riconoscono in Alfa Romeo molto più di un marchio: una cultura, un patrimonio e un’arte di guida.