Nuova Fiat Multipla: alla fine il nuovo minivan potrebbe arrivare sul serio

Di una nuova Fiat Multipla si discute da anni. E’ stato lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois del resto a parlarne in passato dicendo che il ritorno di una nuova Multipla non era da scartare a priori ma con il progetto giusto il ritorno del minivan sarebbe stato possibile a patto di rispettare la sua natura e non dare questo nome ad un modello che non abbia nulla a che vedere con la celebre vettura anni ’90.

Il ritorno di una nuova Fiat Multipla sarebbe più di una possibilità nonostante il silenzio di Fiat

Nei giorni scorsi in seguito al debutto della concept Citroen Elo siamo tornati a parlarvi del possibile arrivo di una nuova Fiat Multipla nella gamma di Fiat dato che la concept è proprio un minivan a 6 posti molto moderno come design. Più di qualcuno ha pensato subito alla Multipla vedendo questa vettura. E oggi vi diciamo che l’ipotesi del ritorno del modello è più viva che mai anche se ovviamente Fiat al momento tace sull’argomento. Del resto attualmente vi sono altri veicoli su cui si stanno concentrando le attenzioni della casa torinese. Ci riferiamo agli imminenti debutti dei due SUYV di segmento C Grizzly e Fastback che debutteranno nel corso del prossimo anno e che a quanto pare sono ormai praticamente pronti.

Tuttavia i soliti bene informati ci dicono che Fiat sotto traccia lavora al ritorno del mitico modello che potrebbe però concretizzarsi non prima del 2030. Prima infatti ci sono altrei modelli di lanciare oltre ai due SUV ci riferiamo alla nuova Pandina, ad un pickup erede di Strada che sarà venduto anche in Europa e ad una versione camperizzata di Grande Panda. le convergenze con gli altri brand di Stellantis dovrebbero però permettere a Fiat di dotarsi in futuro anche di altri veicoli tra cui appunto anche una nuova Fiat Multipla. Staremo a vedere se queste voci troveranno conferma nei piani ufficiali di Fiat che probabilmente saranno rivelati in tutto o in parte intorno alla metà del prossimo anno dal CEO di Stellantis Antonio Filosa.