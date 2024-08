Porsche 911 Turbo 50 Years, un omaggio alla storia del marchio

La 911 è una delle auto più iconiche del marchio Porsche tanto da essere una delle auto d’epoca più desiderate. Dopo l’annuncio della versione ibrida arriva quello della versione che celebra i 50 anni della 911 Turbo; ecco la Porsche 911 Turbo 50 Years, l’auto esclusiva realizzata in soli 1974 esemplari in riferimento all’anno in cui la prima 911 Turbo debuttò ufficialmente. In Italia la Porsche 911 Turbo 50 Years arriverà in autunno per coloro che l’acquisteranno per un prezzo di 283.096€.

Le novità della Porsche 911 Turbo 50 Years

La base di partenza della Porsche 911 Turbo 50 Years è la 911 del 2019 con un motore boxer 6 cilindri biturbo di 3,7 litri con una potenza di 650 CV (478 kW). Una configurazione che consente alla vettura di raggiungere i 200 km/h in 8,9 secondi e passare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Il cambio a doppia frizione a 8 velocità (PDK) e la trazione integrale Porsche Traction Management (PTM) con il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) trasmettono la potenza del motore alle ruote posteriori.

I 1974 modelli della Porsche 911 Turbo 50 Years prevedono un impianto di scarico con terminali neri e le sospensioni sportive PASM che riducono l’altezza da terra della vettura di 10 millimetri. È presente anche un proiettore a LED che realizza l’icona di un turbocompressore sul terreno quando la portiera dell’auto è aperta.

Di serie questa versione speciale prevede anche le pinze dei freni di colore nero. Per la carrozzeria, invece, è stato scelto il colore Turbonite che gli appassionati hanno già potuto apprezzare sulle Cayenne, sulla Macan, sulla Taycan e sulla Panamera. Il colore è utilizzato anche per i cerchi in 911 Turbo S Exclusive Design presenti sulla Porsche 911 Turbo 50 Years.

Sul profilo della vettura sono inoltre presenti una serie di decalcomanie che richiamano la livrea della Porsche 911 RSR Turbo, il concept del 1973 che anticipò la 911 Turbo.

Per alcuni dettagli (come la base dello specchietto, le finiture della presa d’aria e la lama dell’alettone posteriore) sono in grigio antracite; una scelta che è un ulteriore riferimento alla storia della Porsche 911 Turbo. Sul cofano motore è presente la scritta 1974-2024 e l’icona della serie turbo.

All’interno la Porsche 911 Turbo 50 Years prevede rivestimenti in tartan MacKenzie sui pannelli delle portiere e sui sedili. Dettagli in Turbonite sono presenti sugli elementi tra le cinture di sicurezza, lo stemma sul volante e le cuciture. C’è poi il logo Turbo 50 inserite come ricamo sui poggiatesta dei sedili e, illuminato, sui battitacco delle portiere. Una targa commemorativa in alluminio, contenente sempre il logo Turbo 50 (e il numero individuale di quella vettura in edizione limitata), è presente sopra il vano portaoggetti. C’è un orologio analogico Porsche Design Subsecond sopra il cruscotto mentre il rivestimento in Race-Tex traforato è utilizzato per il rivestimento del tetto, le alette parasole e il montante anteriore.

Per i veri appassionati aggiungendo 14.859,60€ è disponibile il pacchetto Heritage Design Package “50 Years Turbo” che aggiunge decalcomanie opzionali, un cofano argento e la carrozzeria Aventurine Green Metallic.