Porsche 911, l’auto d’epoca più desiderata: una versione vale 600 mila euro

La Porsche 911 è l’auto d’epoca più ricercata in Europa, seguita dalla Ford Mustang, in seconda posizione. Come riporta Autoblog, la classifica ha preso a riferimento sia Google sia i prezzi medi raggiunti sul portale di compravendita Car and Classic. Di fatto, non c’è stata storia per quanto riguarda la prima posizione, con il modello della Casa automobilistica tedesca taggata 1,45 milioni di volte al mese. Il numero di 911 vendute sul portale è stato di 21.141, a un prezzo medio di 58.409 sterline, pari a 67.600 euro al tasso di cambio attuale.

Chiude a testa alta, altissima pure la mitica pony car dell’Ovale Blu, con 1,2 milioni di ricerche mensili nel continente europeo. Sebbene nelle sue vene scorra sangue al 100 per cento americano, gode di ampi apprezzamenti in ogni angolo del Pianeta, costituendo un’icona assoluta. Il numero di mezzi storici venduti è stato di 8.332 sterline (poco più di 36 mila euro).

Nella top 10 figurano ulteriori miti delle quattro ruote, tra cui la Land Rover Range Rover, la Chevrolet Corvette, la Jaguar E-Type (la numero uno nei confini inglesi) e la BMW Serie 3.

Porsche 911 in cima alle preferenze tra le auto d’epoca

Mentre una Porsche 911 Carrera 2.7 RS del 1973 potrebbe venire a costare 500 mila sterline (quasi 580 mila euro), nella migliore delle ipotesi, ci sono delle alternative ben meno onerose, ha spiegato Dale Vinten di Car & Classic. In termini assoluti, le 58 mila sterline della Porsche 911 costituiscono il terzo più elevato in assoluto di qualsiasi marchio e modello presente sulla piattaforma.

In cima alla graduatoria figura la Jaguar, per cui ci si aggira intorno alla soglia di ben 89 mila sterline (circa 103 mila euro). Che non sono comunque nulla (o quasi) rispetto alle 250 mila sterline da mettere in conto per una Roadster Serie 1 in condizioni impeccabili, per la quale ci si spinge fino a 250 mila sterline (quasi 290 mila euro). Le serie 2 e 3 costano meno, poiché meno appetibili per i collezionisti. Tuttavia, in condizioni discrete ci si aggira tra le 40 (circa 46 mila euro) e le 50 mila sterline (quasi 58 mila euro). Anche una E-Type Serie 2 Roadster del 1969 scovata in un fienile può venire a costare 33 mila sterline (circa 38 mila euro).

Il primato della Porsche 911 non è affatto una sorpresa, data l’aura di magnificenza che ancora oggi la accompagna. La Casa della Cavallino ci ha costruito le fortune del passato e quelle attuali. Grazie a uno stile degli esterni senza tempo e a performance sublimi, la 911 fa battere il cuore di innumerevoli appassionati e la leadership nella graduatoria di Car & Classic è l’ennesima medaglia al valore da appuntarsi sul petto.