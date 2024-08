Per il suo 40esimo anniversario RML realizzerà una speciale Porsche 911

L’RML Group, società britannica che da anni è specializzata in ingegneria e sport motoristici, celebra il suo 40esimo anniversario. Lo fa in modo decisamente speciale e con il lancio di quattro nuovi prodotti, uno per ogni decennio della sua attività. Le produzioni su cui è a lavoro includono un upgrade della Porsche 911, ispirato alle auto da corsa Le Mans Hypercar che competono nei campionati FIA World Endurance e IMSA SportsCar.

Oltre alla Porsche, ci sono una vettura da pista, una batteria ad alte prestazioni e un restomod basato sull’originale Aston Martin V8 Vantage. Le novità non rappresentano solo una celebrazione per la società britannica, ma mostrano anche le potenzialità delle nuove divisioni create da RML per espandere il proprio business. La dimostrazione mete in mostra soprattutto le abilità nel settore della vendita al dettaglio. RML, infatti, solitamente collabora con team di corse e produttori di equipaggiamenti originali.

La stessa azienda, per citare una creazione della società, dieci anni fa, ha realizzato per Nissan la Juke-R, un crossover Juke su base GT-R. Le nuove divisioni lavorano sul powertrain (incluso l’utilizzo della tecnologia elettrica) e su servizi di personalizzazione su misura, sempre insieme ai tradizionali servizi di ingegneria e support agli sport motoristici. In questo modo l’azienda si è aperta a una clientela più diversificata.

RML non ha ancora rivelato quando intende presentare ufficialmente i nuovi prodotti, ma il CEO Michael Mallock ha dichiarato che questi sono solo l’inizio di una “lunga serie di nuovi prodotti” e che ulteriori dettagli saranno annunciati “presto”.

L’azienda ha fornito due foto teaser dell’aggiornamento della 911, progetto che internamente è stato denominato “P39”. Questo aggiornamento è progettato per l’attuale gamma 911 e comprende miglioramenti sia per il gruppo propulsore che per l’aerodinamica, chiaramente influenzati dalla vettura da corsa Porsche 963 LMDh.

Gli altri prodotti, come anticipato, sono un’auto da pista, una vettura denominata “P40”, con aerodinamica ispirata alla Formula 1, una batteria ad alte prestazioni e una V8 Vantage originale ma con meccanica moderna e carrozzeria in fibra di carbonio.