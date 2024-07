Porsche previsioni su elettrico, ora si rivede totalmente la strategia

In seguito alla revisione delle stime sui ricavi, Porsche ha dichiarato di aver rivisto la strategia relativa alla transizione verso le auto elettriche. Considerando la scarsa richiesta attuale dei veicoli a batteria, la casa automobilistica tedesca non punterà più sull’80% delle vendite di auto elettriche entro il 2030. Questo obiettivo sarà ripreso soltanto se determinate condizioni del mercato e della tecnologia saranno soddisfate nel corso dei prossimi anni.

Porsche rivede la strategia sull’elettrico: d’ora in poi si seguirà il trend di mercato

Secondo l’azienda tedesca, la transizione sta richiedendo più tempo del previsto a quanto preventivato cinque anni fa. Porsche ha infatti evidenziato che ci sono andamenti molto differenti tra loro nei suoi tre mercati principali. Se la domanda dei veicoli elettrici in Cina è molto forte, in Europa è lenta e negli Stati Uniti è discontinua. Dunque, la casa automobilistica non abbandonerà per ora lo sviluppo dei modelli con motore a combustione, così da offrire ai clienti ampia scelta in tutti i mercati.

Nonostante la nuova strategia, i modelli elettrici in arrivo saranno lanciati sul mercato come previsto. Tuttavia, i veicoli come motore a combustione resteranno più a lungo sul mercato. Dunque la Porsche Cayenne elettrica, che debutterà nel 2026, non ruberà il posto alla versione endotermica. La Panamera potrebbe quindi diventare l’ammiraglia elettrica del marchio, posizionandosi sopra la Taycan. La nuova Porsche 911, invece, potrebbe “prestare” il suo motore ibrido al resto della gamma, mentre per vedere una versione elettrica del modello sono richiesti ancora diversi anni.

Porsche sta anche sviluppando un imponente SUV con capacità di 7 passeggeri, attualmente identificato come progetto K1. Questo veicolo, la cui uscita è programmata per il 2027, è concepito principalmente per soddisfare le esigenze del mercato cinese. Si vocifera che possa vantare una potenza di circa 1.000 CV. Sebbene non siano ancora stati avvistati prototipi in fase di test, fonti interne sembrano confermare che la produzione di questo ambizioso modello sia già stata approvata.