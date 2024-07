È la Panamera Turbo S E-Hybrid la Porsche più potente di sempre con un motore V8 biturbo abbinato a un’unità elettrica che complessivamente erogano poco meno di 800 CV. Prestazioni che hanno consentito alla Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid di raggiungere il record sul circuito del Nurburgring. Scopriamo nel dettaglio le incredibili prestazioni del modello più potente della gamma, come dichiarato da Porsche stessa, finora prodotto in serie.

Le prestazioni incredibili della Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid si presenta con un motore V8 biturbo da 4 litri che eroga 600 CV (441 kW) che lavora unitamente all’unità elettrica che, invece, eroga 190 CV (140 kW) di potenza. C’è stato un incremento di 102 CV (75 kW) rispetto al modello precedente che consente di fatto alla Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid di raggiungere i 782 CV (575 kW) di potenza complessiva. Aumenti anche per la coppia motore che è stata incrementata di 150 Nm e ora arriva a 1000 Nm.

La velocità massima raggiungibile dalla Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid è di 325 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 che avviene in 2,9 secondi. C’è un cambio a doppia frizione a 8 marce che è stato riprogettato appositamente per questo modello per supportare la coppia motrice maggiorata. Per quel che riguarda il motore elettrico c’è una batteria da 25,9 kWh che assicura un’autonomia di 88 km (standard WLTP) e che può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW di potenza.

Oltre a passare alla storia come la Porsche più potente di sempre la Panamera Turbo S E-Hybrid si contraddistingue anche per una serie di novità estetiche. Riprendendo alcuni dettagli estetici dei modelli “Turbo” anche per la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid troviamo il colore Turbonite che è presente sia sul profilo del paraurti posteriore che sulle prese d’aria lamellari nella parte anteriore. Il colore è utilizzato anche per i cerchi Panamera Turbo S da 21” che sono forgiati monodado e, nell’abitacolo, per il cruscotto, i tappetini e i pannelli delle portiere. I terminali di scarico sul posteriore prevedono la tonalità Bronzo Scuro. Il rivestimento del tetto è invece realizzato in Race-Tex scamosciato.

Di serie la Panamera Turbo S E-Hybrid prevede inoltre l’impianto frenante carboceramico PCCB di Porsche e le sospensioni Porsche Active Ride, già presente sulla Porsche Taycan, che compensano attivamente il rollio e il beccheggio.