Porsche, anche per i designer la 911 è diventata “troppo grassa”

Siamo abituati ad accettare che ad ogni nuova generazione un modello tenda a crescere rispetto alla precedente. La tendenza, che dura da decenni, è stata inoltre esasperata dalle normative di sicurezza più rigide. E ancora, l’aggiunta di tecnologia rende i veicoli sempre più massicci. Va da sé che stiamo assistendo a un significativo aumento del peso, al punto che anche le auto sportive, un tempo leggere e agili, ora sono molto più pesanti. Porsche è ben consapevole di questa tendenza, ma sta vivendo una situazione di stallo.

In un’intervista a Drive, il responsabile del design Michael Mauer ha fatto presente, come anticipato, che le normative sulla sicurezza e altri requisiti hanno spinto verso l’aumento di spessore della Porsche 911. Non si tratta solo di incremento di potenza in una vettura sportiva: serve installare ruote e freni più grandi per gestire la maggiore forza del motore, e via di seguito con altri componenti più massicci. “Se si torna indietro di 20, 30 anni, e si vede quanti cavalli aveva la 911 e quanti ne ha oggi, questo influisce sulle dimensioni delle ruote e dei freni.”

Porsche vorrebbe produrre una 911 più piccola, ma resta un’idea realizzabile solo nei sogni. Tutto ciò non sarebbe possibile con i motori a combustione attuali. Mauer pensa che sarà possibile in futuro, con l’avanzare della tecnologia dei veicoli elettrici. Servirà aspettare che migliori la densità energetica delle batterie e, quindi, le dimensioni di queste. Solo così, allora, la Porsche 911 potrebbe diventare più compatta. Di sicuro, però, il lancio di una 911 completamente elettrica in questo decennio resta esclusa.

Mauer vorrebbe che la Porsche 911 fosse “il più compatta possibile”, tornando alle sue origini di “piccola auto sportiva molto compatta”. Sembra impossibile realizzare questa visione del modello in formato ridimensionato. Il problema, come si intuisce, riguarda quasi tutti i tipi di veicoli. La 911 della generazione 992.2 recentemente lanciata è ulteriormente aumentata di peso. La Carrera GTS è ora un ibrido e i componenti elettrici aggiuntivi hanno aumentato il peso di circa 45 kg. La versione a trazione posteriore pesa 1,6 tonnellate; una 911 Carrera RS 2.7 del 1972 non raggiungeva neanche la tonnellata.

Nel 2024 esiste almeno un’auto sportiva che pesa leggermente di più, come la Mazda MX-5, ma non è una vera concorrente. Anche la roadster giapponese dovrà essere elettrificata per rispettare le normative sulle emissioni, e probabilmente diventerà più pesante. La più piccola auto sportiva della Porsche, la 718 Boxster/Cayman, sta per essere ritirata e i prototipi visti finora non sembrano essere più compatti. Si potrebbe dire che non sembra di vedere un alleggerimento o una serie di proposte compatte.