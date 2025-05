Porsche 911 Spirit 70, l’omaggio moderno alla “golden age”

La casa automobilistica di Stoccarda riaccende i riflettori sul suo glorioso passato con una creazione esclusiva che unisce tradizione stilistica e innovazione tecnologica: la nuova Porsche 911 Spirit 70. Si tratta di una serie speciale a tiratura limitata, e infatti verranno prodotti soltanto 1.500 esemplari a livello mondiale, che trae ispirazione dalle leggendarie 911 degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, riproponendone l’inconfondibile charme in chiave contemporanea.

Questa raffinata cabriolet da collezione, sviluppata nell’ambito della strategia Heritage Design, nasce sulla base tecnica della 911 Carrera GTS Cabriolet, ma si distingue per contenuti estetici e meccanici dedicati.

Il cuore pulsante dell’auto è rappresentato da un innovativo sistema ibrido ad alte prestazioni. Abbiamo qui un motore boxer sei cilindri da 3,6 litri di nuova concezione, abbinato a un’unità elettrica integrata, all’eTurbo e alla più recente evoluzione del cambio automatico a doppia frizione PDK. La potenza massima è di 541 CV e la coppia di 610 Nm, per prestazioni entusiasmanti e al contempo un’efficienza sorprendente.

Esteticamente, la 911 Spirit 70 conquista per la sua capacità di fondere linee vintage con soluzioni cromatiche e stilistiche altamente raffinate. Il colore di lancio è l’inedito Olive Neo, una tonalità di verde profondo, ispirata al gusto rétro ma interpretata con una sensibilità moderna. Questo si abbina armoniosamente con finiture in Bronzite, una sfumatura grigio-oro che impreziosisce elementi come il paraurti posteriore, la parte frontale e i cerchi Sport Classic in stile “Fuchs”. Sulla carrozzeria spiccano tre strisce decorative nere opache che attraversano il cofano e la capote, richiamando gli adesivi di sicurezza utilizzati nelle competizioni degli anni Settanta.

L’abitacolo è un autentico tributo al passato. Il protagonista assoluto è il celebre tessuto Pasha, proposto in una combinazione Nero/Olive Neo. I sedili sportivi Plus a 18 vie sono rivestiti centralmente con questo motivo grafico d’ispirazione vintage, ora reinterpretato con materiali più moderni e tattilmente gradevoli, come il tessuto floccato ad alta resistenza.

Il quadro strumenti digitale da 12,65 pollici integra indicatori analogici stilizzati e numeri verdi che rievocano quelli dell’iconica Porsche 356. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, Porsche ha sviluppato anche un cronografo esclusivo abbinato al modello. Realizzato da Porsche Design, l’orologio riprende vari dettagli estetici della Spirit 70, inclusa la grafica Pasha del quadrante.

Il prezzo per il mercato italiano parte da 250.153 euro, mentre le prime consegne europee sono previste a partire dal mese di aprile 2025. Il modello arriverà poi gradualmente anche negli altri mercati internazionali.