Porsche, il ritorno di una leggenda: teaser ufficiali per la nuova hypercar stradale

Porsche è al lavoro su un progetto destinato a far battere forte il cuore degli appassionati e si tratta di una nuova hypercar omologata per l’uso su strada. Attraverso una serie di teaser pubblicati sui propri canali ufficiali, la Casa di Zuffenhausen ha dato un primo assaggio di questo modello estremo, lasciando intendere che si tratterà di qualcosa di molto speciale.

Dalle linee intraviste nei video, si ipotizza che l’auto sia fortemente ispirata alla mitica 917, con richiami evidenti anche alla moderna 963 impegnata nel campionato mondiale endurance WEC. La presentazione ufficiale è già stata annunciata per il mese di giugno, alimentando l’entusiasmo degli appassionati.

Non sarebbe una novità assoluta per Porsche trasformare un’auto da corsa in una vettura omologata per la strada. Cinquant’anni fa, su richiesta di Gregorio Rossi di Montelera, erede della famiglia Martini, venne creata una versione stradale della 917. Il telaio 917-030, nato per le competizioni, fu adattato con accessori indispensabili come indicatori laterali, clacson, silenziatori per le marmitte e una ruota di scorta.

Gli interni, senza snaturare l’anima racing, furono impreziositi da pellami Hermès e tessuti di pregio. Ancora oggi quell’esemplare unico è perfettamente funzionante, come dimostrato nel recente video celebrativo diffuso da Porsche.

Nel teaser si legge chiaramente il messaggio: “Lo spirito e il desiderio che portarono alla creazione di una 917 da strada sono ancora vivi a cinquant’anni di distanza”. Le immagini mostrano la sagoma di quella che sembra una reinterpretazione moderna della 963. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, le voci parlano di una produzione limitata, pensata per rivaleggiare con hypercar come la Aston Martin Valkyrie e la futura Red Bull RB17. Non è da escludere neppure l’ipotesi di un esemplare unico, destinato a un selezionatissimo collezionista.

Quello che è certo è che l’attesa durerà poco. La presentazione dell’hypercar Porsche avverrà a giugno, proprio in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans, in programma il weekend del 15 giugno.