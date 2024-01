Porsche 911 Turbo S GTsport by Techart: la sportiva raggiunge nuove vette

Se la Porsche 911 base è già uno spettacolo, dovreste vedere un po’ cosa ha realizzato Techart! La factory della Casa tedesca ha presentato un nuovo kit di personalizzazione in grado di esaltarne ulteriormente le qualità. Si tratta di un progetto davvero ambizioso, atto a rispecchiare le elevate ambizioni che da sempre connotano la compagnia. Nello specifico, gli interventi riguardano l’attuale versione Turbo S, che già, come saprete di certo, è tutto fuorché un’auto discreta, in senso buono.

Porsche 911 Turbo S GTsport: ancora più sportiva con il tuning di Techart

L’operato compiuto dalla squadra di lavoro, denominato GTsport, è disponibile sia per la variante Coupé sia Cabrio. Conferisce un’immagine più aggressiva e sportiva, oltre a conferire un aspetto migliorato. Il colpo d’occhio offerto è uno spettacolo, capace di far battere forte il cuore agli appassionati.

A primo sguardo, colpisce la presenza di numerosi elementi aerodinamici in fibra di carbonio, tra cui un paraurti anteriore con splitter laterali, parafanghi laterali più pronunciati e un diffusore posteriore. Inoltre, Techart porta in dote una coppia di spoiler posteriori, realizzati nello stesso materiale, utili a generare maggiore carico aerodinamico e stabilità. In aggiunta, il kit annovera cerchi in lega forgiati di differente design e dimensioni, una sospensione più sportiva e un sistema di scarico altrettanto grintoso, con terminali in carbonio. A conti fatti, ci troviamo in presenza di un modello per i palati fini, che chiedono il meglio e pur di ottenerlo accettano di spendere delle cifre importanti.

Mediante le modifiche apportate alla sospensione e al sistema di scarico, il preparato dà modo di migliorare le performance della Porsche 911 Turbo S. La potenza sviluppata dal “cuore pulsante”, un sei cilindri boxer da 3.8 litri, aumenta da 650 a 660 CV. Invece, la coppia rimane invariata, a 800 Nm.

Il prezzo del kit GTsport rimane da comunicare, tuttavia è certo che supererà i 30.000 euro. In pochissimi avranno l’opportunità di ricorrervi, sicché la produzione rimarrà limitata ad appena 30 unità. L’operato compiuto dalla squadra di lavoro è frutto della sapiente maestria maturata da una delle migliori aziende del campo, spesso salita all’attenzione per via della propensione a estremizzare le vetture. Se siete in cerca di un look più aggressivo e sportivo, nonché di esaltare il comportamento sull’asfalto, andrete a nozze. Certo, il costo non è indifferente, ma crediamo diventi un dettaglio secondario per una Porsche 911 Turbo S, ora ancora più esclusiva.