Porsche 911 Dakar 2025, anche la sportiva off-road diventa ibrida

La Porsche 911 Dakar, attualmente in fase di sviluppo presso il centro di progettazione di Weissach, promette di portare un’innovazione significativa nel panorama delle vetture sportive. Secondo fonti attendibili, il nuovo modello avrà un powertrain ibrido avanzato che si ispira alla tecnologia T-Hybrid, già vista sulla 911 GTS.

Il sistema includerà un motore a sei cilindri boxer da 3,0 litri biturbo, proveniente dalla 911 Carrera GTS, capace di erogare circa 473 CV. A questo si aggiungerà un motore elettrico da 40 kW, posizionato tra il cambio e il motore, supportato da un turbocompressore elettrico, portando la potenza complessiva a ben 541 cavalli. Grazie a una batteria da 1,9 kWh e un’architettura a 400 V, il sistema garantisce prestazioni superiori rispetto al precedente modello da 479 CV.

Mantenendo il suo caratteristico aspetto robusto e rialzato, la Porsche 911 Dakar ibrida si distingue per alcune modifiche estetiche minime che ne enfatizzano la sua natura versatile. La vettura sarà dotata di sospensioni a controllo elettronico che permettono di alzare ulteriormente l’auto, garantendo una perfetta trazione anche su terreni difficili. Gli accorgimenti conferiscono alla 911 Dakar una forte identità off-road, pur non rinunciando alle prestazioni elevate tipiche del marchio Porsche.

Gli interni della nuova 911 Dakar ibrida riflettono la tradizione sportiva Porsche, con sedili ispirati alla 911 GT3 che offrono un sostegno dinamico. Il cruscotto conserva alcuni elementi analogici, come il classico contagiri, ma è arricchito da tecnologie moderne. Il sistema infotainment integra schermi digitali e sistemi multimediali avanzati per garantire una guida altamente connessa e personalizzabile.

La 911 Dakar ibrida offre una combinazione unica di prestazioni straordinarie e tecnologia ibrida. La potenza ha infatti subito un incremento di 62 cavalli rispetto al modello precedente. La presenza della componente elettrica aggiunge circa 50 kg al peso totale ma trattandosi di un modello ibrido con trazione integrale e cambio PDK a 8 rapporti, la guida sarà fluida e reattiva sia su strada che in fuoristrada.

Questa (tradizionalmente speciale) 911 Dakar ibrida sarà prodotta in numero limitato, simile al modello precedente, con una produzione di circa 2.500 esemplari. Il prezzo stimato per il mercato è di 230.990 euro, in linea con la versione precedente, ma comunque un costo adeguato a una sportiva di lusso.