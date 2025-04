Porsche e la “massa nera”: come la casa tedesca sta riscrivendo il riciclo delle batterie

Nel mondo delle auto elettriche, la Porsche Macan è sicuramente una delle novità più attese, ma anche lei ha un piccolo segreto che la rende meno green di quanto sembri. Parliamo delle materie prime, vale a dire batterie e componenti elettronici, quei pezzi indispensabili per far funzionare la “magia” elettrica, ma che richiedono una montagna di minerali. Minerali che, a volte, sono estratti in condizioni poco invidiabili e decisamente “discutibili” dal punto di vista legale. Quando la batteria è finita, c’è anche da gestire tutto il materiale tossico.

Porsche, a tal proposito, si sta facendo avanti con un progetto che fa sembrare il futuro un po’ meno incerto. La soluzione proposta dai tedeschi è un programma di riciclaggio delle batterie che, al momento, è ancora in fase pilota. In pratica, si sta ancora cercando di capire come ridurre la dipendenza dai minerali che costano un occhio della testa e che sono “instabili” (anche politicamente parlando) sul mercato.

Porsche starebbe puntando su un’economia circolare, ma nei fatti siamo davanti a un tentativo disperato di recuperare più materiali possibili, fare un bel riciclo e ridurre la dipendenza dai minerali rari. Il processo partirà con la batteria “già usata” che sarà ridotta e distrutta in un qualcosa che Porsche ha teneramente ribattezzato “massa nera”. Qui, il magico mix di materiali rientra in gioco: nichel, cobalto, manganese e litio, che risultano successivamente separati e classificati in base alla purezza. I più puri sono poi riutilizzati per nuove batterie ad alte prestazioni.

I materiali riciclati vengono mescolati con quelli freschi per formare una batteria nuova di zecca. Non sappiamo ancora in che percentuale entreranno materiali riciclati, ma di certo ogni piccola parte che non deriva dall’estrazione mineraria aiuta a ridurre l’impatto ambientale.

Purtroppo, non c’è una data esatta su quando questo programma vedrà i suoi frutti. Il progetto pilota è ancora alle fasi iniziali, e se speravate di vedere le batterie riciclate in una Porsche Macan elettrica, dovrete mettervi l’anima in pace poiché la produzione della Macan è già in corso, quindi dovremo probabilmente aspettare la prossima generazione del Cayenne prima che le batterie riciclate vedano la luce in un SUV elettrico Porsche.