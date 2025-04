Porsche Cayenne EV, ecco com’è il SUV elettrico più atteso del 2025

Una piacevole sorpresa è quella arrivata con l’avvistamento (l’ennesimo) della Porsche Cayenne EV, il modello completamente elettrico dello storico SUV tedesco. Una vettura in test, infatti, è stata beccata a spasso per Sacramento, in California, e per fortuna qualcuno ha avuto il “riflesso da paparazzo” con tanto di post a seguito su Instagram.

Le immagini, arrivate fresche fresche da Kindelauto, mostrano il SUV elettrico della casa di Stoccarda in quella che sembra una delle sue ultime uscite da incognito o quasi. Ormai la voglia di nasconderlo è andata scemando e si parla ormai da diverse settimane dell’arrivo del nuovo Cayenne. Il debutto ufficiale sarebbe previsto per il 2025. E quindi sì, manca davvero poco, ed è ora che cominciamo a prepararci.

Dopo la Macan elettrica, Porsche sta per tirare fuori dal cilindro il suo terzo asso elettrico, anche se di recente ha fatto sapere che non abbandonerà i vecchi amori. In arrivo, infatti, anche nuove plug-in hybrid e versioni a benzina, per non scontentare nessuno, oltre che, probabilmente, nemmeno certi importanti margini di profitto.

La quarta generazione del Cayenne si aggiornerà con stile e molti watt, e il CEO Oliver Blume promette che la versione elettrica dell’osannato SUV metterà l’asticella molto in alto nel segmento. Suona un po’ come una dichiarazione da campagna elettorale, ma conoscendo Porsche, non è il caso di prenderla alla leggera.

Lo scatto rubato mostra un design che, pur restando tipicamente Porsche, strizza l’occhio al futuro. Da notare gli spigoli smussati, il tetto ribassato e un look più coupé-crossover che SUV tradizionale. La nuova generazione si mostra molto cattiva ma elegante.

Sembra proprio che saranno due le versioni disponibili per il Cayenne: la classica e quella coupé, con silhouette affilata e profilo aerodinamico, perfetto per sfrecciare nel silenzio elettrico. Il tutto sarà costruito sulla piattaforma PPE, la stessa già collaudata sulla Porsche Macan EV e sulla Audi Q6 e-tron. In definitiva, non saremo davanti a un niente telaio da esperimenti.