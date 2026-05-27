Porsche 911, l’elettrico resta lontano: ancora spazio al motore termico

La Porsche 911 completamente elettrica non arriverà prima della fine di questo decennio. A confermarlo è stato Daniel Schmollinger, responsabile di Porsche Australia, ribadendo una posizione che il marchio di Zuffenhausen porta avanti ormai da tempo e che riflette la volontà di non forzare la transizione energetica sulla sportiva più rappresentativa della propria storia.
Porsche 911 elettrica, il mito resterà termico ancora a lungo
La ragione principale di questa cautela risiede nella natura stessa della 911, un modello costruito da decenni attorno a un equilibrio molto preciso tra distribuzione dei pesi, risposta dello sterzo e sensazioni di guida. L’adozione di un pacco batterie sufficientemente capiente per garantire prestazioni adeguate al segmento comporterebbe un incremento significativo della massa complessiva, con conseguenze dirette sul comportamento dinamico che da sempre definisce il carattere della vettura. L’elettrificazione integrale potrebbe certamente offrire valori di accelerazione elevatissimi, ma rischierebbe di compromettere l’esperienza di guida che i clienti della 911 considerano imprescindibile.
La strada scelta da Porsche per l’evoluzione dell’attuale generazione passa quindi dall’ibridazione attraverso il sistema T-Hybrid, una soluzione che consente di incrementare le prestazioni e migliorare l’efficienza complessiva senza rinunciare al celebre motore flat-six. In parallelo, la casa automobilistica tedesca continua a investire nello sviluppo dei carburanti sintetici, considerati una possibile leva per prolungare la vita dei propulsori termici, anche se questa tecnologia resta ancora lontana da una diffusione commercialmente sostenibile.
Il compito di esplorare il territorio delle sportive elettriche a marchio Porsche spetterà invece alla prossima generazione della famiglia 718. Le future Boxster e Cayman saranno le prime sportive a due porte del costruttore a eliminare completamente il motore a combustione, diventando di fatto un banco di prova fondamentale per valutare la disponibilità del pubblico ad accettare una proposta sportiva compatta interamente a batteria.
La prudenza di Porsche trova ulteriore giustificazione nell’andamento del mercato elettrico, che in diverse aree geografiche sta crescendo a ritmi inferiori rispetto alle previsioni formulate fino a pochi anni fa. Anche la nuova Macan elettrica, almeno nelle fasi iniziali di commercializzazione, non sembra aver replicato i volumi del predecessore termico. Su modelli strategici come Cayenne e Panamera il costruttore mantiene perciò un’offerta articolata tra versioni a benzina, ibride plug-in ed elettriche, evitando di imporre ai propri clienti una transizione troppo accelerata.